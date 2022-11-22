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Sn. Ersin Tatar, ülkemizin her geçen gün büyük yatırımlarla geliştiğini görmek herhalde sizin de göğsünüzü kabartıyordur. Yakın Doğu Oluşumu’nun dün itibariyle hizmete giren Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ülkemiz için önemli bir eser olsa gerek.
  
Sn. Ünal Üstel, partinizde disipline sevk edilen bazı örgüt başkanları ve üyeleriyle ilgili karar verilmeden ihraç haberleri yayılmaya çalışılıyor. Bu arada siyah gözlükleriniz 15 Kasım’da çıkacaktı ancak henüz çıkmadı. Sebebi ne?
  
Sn. Olgun Amcaoğlu, Türkiye’de gerçekleşen Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşma yapmak nasıl bir duygu? Temiz ve sürdürülebilir enerjiye ulaşmak için yeniden yapılanma kapsamında Enerji Dairesi’ni bir an önce kurmanız şart.
  
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı ülkede son zamanlarda görülen uyuz salgını ile ilgili olarak halkı bilgilendirmenizde fayda var diyoruz. Zira Uyuz hafife alınacak bir salgın değildir.
 
Sn. Ahmet Latifoğlu, sizin de damağınıza düşkün olduğunuzu biliyoruz. Özellikle de Kıbrıs usulü tatlı ve tuzlulara düşkünlüğünüz başkaymış. Zeytinyağlı saç katmeri herhalde favoriniz olsa gerek.
  
Sn. Mehmet Bolkan, Değirmenlik ile yollarınız ayrılmış. Acaba bu ayrılık nedeniyle ne kadar bir tazminat alacaksınız merak ettik? Zira siz genelde yaş tahtaya basmayan bir teknik adamsınız.
  
 
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