Bu 200 TL nin alım gücü kalmadı herhalde 500 ve 1000 TL Likler hazırlanmıştır. Hazırlansa ne olacak cebimde 100 TL olsun da çarşıya alışverişe gittiğim zaman alım gücü olsun yoksa ucunda bol sıfırı olup bir işe yaramayanları gençlik yıllarımızda görüp tanımıştık yazık ki, o günlere doğru ilerliyoruz.

(Hasan Mullaoğulları)



Yaklaşık 6 ay önce yanan bölgeden yangından uzun bir zaman sonra tekrar geçtim. Belki biraz yeşermiş umuduyla. Malesef hala yanık kokuyor. Yeşermeyi bıraktım tek canlı bölgeyi bu hale getirenler. Halen hiç birşey olmamış gibi oradalar. Bizim umutlarımız gibi kapkara olan bu topraklar belki bir gün tekrar yeşerecek..

(Hüseyin Öngün)



Dün sabah Lekoşa sokaklarında beni çok memnun eden bir olaya şahit oldum. Yıllardır gittiğim Avrupa kentlerinde hayıflanarak gördüğüm okul dışında gezerek görerek eğitimin bir uygulamasını Başkentimizde izledim.

DİKMEN İLKOKULU öğrencileri , okul idaresi ve LTB organizasyonunda surlar içini geziyor, gezerken de öğreniyordu.

Cocuklar mutlu, öğretmenler mutlu, onlara el sallayan Lefkoşalılar mutluydu.

Bu uygulamanın tüm okulları ve diğer tarihi şehirlerimizi kapsaması dileğiyle emeği geçen herkesi yurekten kutlarım.

(Bülent Dizdarlı)



Senelerdir anlatılan, anlaşılmayan bir durum var: Kıbrıs bir başka ülkedir!

Çok dillidir, çok dinlidir, çok seslidir, çok kültürlüdür ve bir ülkedir.

Başka bir ülke!

Kardeşinizdir, yavrunuzdur, komşunuzdur, sömürgenizdir, etinizdir, tırnağınızdır, teyzenizin oğludur, amcanızın kızıdır, her nasıl hisseder ya da hissetmezseniz kendi bileceğiniz iştir.

Ama bir başka ülkedir!

Yağma cennetidir, ganimet zehridir, dedikodudur, entrikadır, müzmin çıkar bekçiliğidir, bencilliktir, ikiyüzlülüktür, beleşçiliktir, içine kapalı bir güvensizliktir.

Yüzyıllardır defa defa kurtarılmış ama kurtulamamış, haraç mezat satılmış ama kimselere yar olmamış, çakır keyif kiralanmış ama içi içine sığmamıştır!

(Cenk Mutluyakalı)



HERKES PAHALILIKTAN ŞİKAYETCİ: Et fiyatları cep yakıyormuş. Daimi kasabım, Mehmet Kermoğluna sordum.

NEDEN ?

Hayvan besicisi yem pahalılığından şikayetci, Kasap şikayetci, Tüketici de şikayetci. Şikayetler yıl sonuna doğru, daha da artacağa benziyor. Hükümet, gidişatı durdurmaya, fiyatları düşürmeye, hatta , sabit tutmaya çalışacak mı ? YOOOKKK. Akaryakıta gelen son zam da , dolaylı zamlara sebep olacağından tüketici korku içinde. Ammaa, hükümet edenler ne diyor ! "KORKMA DA AĞRITMAZ"

SİZİ AZACIK GÜLDÜREYİM, RAHATLATAYIM. bu fıkracıkla : Adamın biri , mahkemede, adam öldürmekle suçlanıyor ve yargılanıyor. Avukatına, "işler kötüye gidiyor..." endişesini dile getiriyor. Avukatı, "korkma" der. Mahkeme devam eder, zanlının idam cezası yeyceği belirginleşiyor. Adam, avukatına, fena sonuca gidiyoruz, sen korkma diyorsun"... Avukat, " KORKMA DA AĞRITMAZ" karşılığını veriyor.. ANLAYANA... Bilmem, anlatabildim mi.!.

(Özcan Özcanhan)

