Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek’te yetkili sendika olan El-Sen ile masaya oturan bürokratlarınız önemli konularda sendikayla uzlaşıya vararak toplu iş sözleşmesi imzalamanız çok yerinde oldu. Zira seçim hazırlıkları döneminde bu konu elinizi zayıflatabilirdi.



Sn. Dursun Oğuz, çiftçilerin ekime başladığı bugünlerde Tarım Bakanlığı olarak geçtiğimiz yılın mazot destek primlerinin ikinci taksitini hesaplarına yatırmanız çok yerinde oldu. Çiftçiler size duacı…



Sn. Ziya Öztürkler, büyük av öncesi avcı vatandaşlara SMS mesaj göndererek iyi dileklerde bulunmuşsunuz. Avcıların iyi dilekten daha çok av hayvanı beklediğini hatırlatmamızda fayda var sanırız…



Sn. Osman Cook, Avcılık Federasyonu olarak Büyük Avın ilk haftasında avcıların beklentilerinin altında av hayvanı görmeleri herhalde size de iletilmiştir. Bu konuda bir çalışma yapmanız şart…



Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın bu sezonki ilk büyük derbiden galibiyetle ayrılması sonrasında keyfinize diyecek yokmuş. Ancak futbol olarak iyi bir oyun oynanmaması sizi de karamsarlığa itti mi?



Sn. Ferhat Sakallı, Atletizm Federasyonu çalışma sahasının Göçmenköy Spor Kulübü’ne verilmesi konusunda yaptığınız sitemkar açıklamada çok haklısınız. Bireysel spor alanında yurtdışında birçok başarılı temsiliyeti olan Atletizme bu şekilde değer verilmemesi düşündürücü…

