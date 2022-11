Bu kadarı da fazla yetti artık!..



Eee yani artık oha be. her ay 2400-2600 elektrik faturası ödemekten gına geldi. Siz pahalı elektrik getireceksiniz ceremesini biz ödeyeceğiz. Siz birilerine elektrik faturası miktarını alamayacaksınız onu da bize yükleyeceksiniz. Yetti be artık. İş adamı, esnaf, vatandaş SOS veriyor ve elektriği ödeyemiyorum diyor. İş adamı esnaf battık. Vatandaş mutfak masraflarından kısa kısa Oruç tutma mecburiyetinde kaldık diyor. 2 gün evvel attığınız fatura ödeme miktarlarını yarın ödeyin yoksa elektriğinizi keseriz diyorsunuz. Ah be Arif hoca yaşasaydın da bu efendilere birşey söyleseydin. Başbakan ve ortakları 'Uçuyoruz' refah seviyemiz yükseldi diyor. Doğru ölümcül bir hasta son 6-10 günde iyileşirmiş. Buna 'Ölüm İyileşmesi' derlermiş. Başbakanımızın söylediğine göre ekonomi ve yaşam iyileştiğine göre hazırolun kısa bir süre sonra hoca rahmetliyi nasıl bilirdiniz diye soracak

(Taner Ulutaş)





Siyasi aymazlığı tepe tepe kullanan tepedeki bir güruhla sendikal oligarşiyi kendine kalkan yapmış ayrıcalıklı bir grup yarışıyor, “hep bana rabbena…”

Balı tutanın parmağını yaladığı bu düzende hiçbir güvencesi ve geleceği olmayan özel sektör işçileri, yoksullar, kendi ayakları üzerinde titreyen esnaf, takati kalmamış asgari ücrete talimli azınlık ezildikçe eziliyor...

(Cenk Mutluyakalı)



Denetimsizlik başımıza büyük bela oldu:

Bu foto , bir gazeteden alınmıştır. Ülkemizde,10’u aşkın üniversite var. Binlerce yabancı uyruklu, Nijeryalı, Malezyalı, uzak doğulu, arap çorap, siyahi zenci vs. üniversitelerimizde öğrenci.. EVET, "öğrenci" kaydı yaptırıyor. Ama, bazı iddialara göre, çoğu üniversitenin yanından bile geçmiyor. Kimileri, "kaçak işci" olarak çalışıyor, kimileri kanunlarımızı çiğneyerek, kirli işler yapıyor. Denetleyen, soran, arayan var mı ? Hakikaten bunlar ders ve eğitim mi alıyor, yoksa, başka işlerle mi uğraşıyor. Etrafta o kadar göze batar oldular, ben görüyorum da ilgililer görmüyor mu ? Son model, en lüks arabaların direksiyonunda , bir bakarsınız bir zenci...elinde de cep telefonu, arabanın radyosunu da açmış yüksek seste müzik dinliyor. Gören ilgili- yetkili polis vs. görüp durdurup soruyor mu ? Kimlik istiyor mu ? Nerede kalıyorsun, hangi okulda okuyorsun- eğer çalışıyorsa ve de kaçak çalışmıyorsa- nerede çalışıyor, ne kadar maaş ve geliri vardır. Nasıl oluyor da en pahalı evlerde kira ödeyebiliyor....Soracak soru çok istedikten sonra. Ama, öyle anlaşılıyor ki, ne soran var ne de arayan. Çarşıda pazarda tezgahlarda çalışan zenciler gördüm. Hem de bol.

İşverenlerine soran var mı? Bu kişinin yabancının çalışma izni var mı? Kaç para ödenek ile çalışıyor ? Sosyal sigortası primleri ödeniyor mu?

Kaldıkları mahallelerde gürültü patırtı pislik saçanlar ve mahallelinin huzurunu bozanlar uyarılıyor, mahkemelere çıkartılıyor mu? Mahallemde kıyafetli kıyafetsiz bu yabancıları gördükçe asabım bozuluyor. Sakın ola, ırkcılık yapıyorum sanmayınız. Gördüklerimi dile getiriyorum. Konuştuğum insanlarımızın şikayetlerini dinliyor ve üzülüyorum. Yer yer kendi aralarında kavgalar da yaşanıyor.

Neden ?

Uyuşturucu ve kadın ticareti yüzünden diyenler var. Uyuşturucu da, kadın da satıyorlar. Bu iş o kadar büyüyor ki, yarın başımıza, içinden çıkılamayacak boyutlarda belalar açılacak.

Yetkilileri-Hükümeti göreve, ciddi çalışmalara davet ediyorum.

(Özcan Özcanhan)