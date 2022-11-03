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Mesajınız Var
 
Sn. Ersin Tatar, ülkede pandemi dönemine göre son iki yılda hızla büyüyen turizm ve üniversite sektörü ekonominin düzeldiğini gösteriyor. Fakat enflasyon nedeniyle halkın günden güne yaşam kalitesinin düştüğünün farkındasınız herhalde.
  
Sn. Fikri Ataoğlu, bu aralar yurtdışı ziyaretlerinizden koltuğunuza oturma fırsatı bulamıyormuşsunuz. Ancak turizm için bu gibi ziyaretler ve fuarlar çok önemli, bu nedenle çalışmaya devam diyoruz.
  
Sn. Olgun Amcaoğlu, elektrik üretimi konusunda uzun bir süreden beridir Teknecik Santrali’ne akaryakıt alımı konusunda yaşanan sıkıntılar TPİC ile yapılacak olan protokol çözüm olacak mı?
  
Sn. Erhan Arıklı, anlaşılan o ki yeni havalimanı için bir süre daha beklemek gerekecek. Ancak ülkemize havayolu ile gelişlerin artması durumunda yeni havalimanı herhalde devre konacaktır.
 
Sn. Mehmet Küçük, yaşadığınız sağlık problemi sonrasında başarılı bir ameliyat sonrasında YDÜ Hastanesi’nde tedaviniz devam ediyormuş. İnşallah en kısa sürede ayağa kalkarsınız. Ancak tedaviniz sürerken bile boş durmuyormuşsunuz. Sağlıklı günlere.
 
Sn. Sefa Karahasan, siz de geçtiğimiz hafta yaşadığınız bir sağlık problemi sonrasında acil ameliyat sonrasında evinizde dinleniyormuşsunuz. Herhalde yenge hanım size gözü gibi bakıyordur.
 
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