Kıb- TEK’e yakıtı TPİC getirecek ve borsa üzerinden ödeme yapacağız.

TPIC bizim için uğraşacak ve temiz kükürtle oranı yüzde 1 yakıt getirecek; inanmam…

TPIC bize ucuza taşıma yapacak; inanmam…

TPIC bizle uğraşacak; inanmam….

O değil da, bu anlaşmayı yapan Sunat Atun’u görevden al…

Üstüne yaklaşık 500 milyon TL FAZLADAN elden alım ile siyasetçi- bürokrat- işadamı- medya parayı bölüş…

Sonra başa dön…

Bir kişi bile hesap vermesin…

Hayır, Atun’u ne aldın görevden?

DEVLETİ BİLEREK VE İSTEYEREK, KUMPAS KURARAK DOLANDIRDILAR…

Hesabını Başbakan, savcılık, Sayıştay, polis sormayacaksa; kim soracak?

Bunun adı, kriz yönetimi değil, kriz yaratıp, krizden faydalanarak halkın kaynaklarını soyma…

Bunu görmeyen kör, hesabını sormayan ortaktır…

(Hüseyin Ekmekçi)



İhalesiz, adrese teslim direk yakıt alımları ile fazladan ödenen bedelin tutarı, 1 yıllık personel giderine eşitlenmek üzere. Ha gayret!

(Tuluy Kalyoncu)



Temeli döküldü, kaçaktı, izinsizdi, mühürlenmedi falan filan.

Adam KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yapmak için para hibe ediyor.

Sormuyor da KKTC'den birine "Size para gönderecem de ne yapmak istersiniz?" diye.

Yeni Cumhurbaşkanlığı ve yeni Meclis binası yaptıracak. Bizden de para istemiyor.

Nasıl ki doğum günümüze gelen biri tişört getirdiğinde ben atlet isterdim neden tişört getirdin demiyoruz bu da o hesap!

UBP idi CTP idi Harmancı idi. Ne fark eder.

Yer zaten askerindi istediler aldılar. Para da kendilerinindi, bunları yapmak istediler. Mekan ise KKTC'nin olacak. Kim bilir 5 sene sonra Tufan, Ersin, Tahsin, Serdar, Kudret, Ahmet, Mehmet olacak orada. KKTC'nin olacak.

Biz KKTC olarak okul ihtiyacımız var ve okul yapamıyorsak, hastane yapamıyorsak, bunun suçlusu KKTC'ye hibe olarak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binası yapacak olanlar mı yani?

Ben mi garip düşünürüm tam çözemiyorum ama son haftalarda gene abuk subuk tartışmalar, kavgalar ve Kıbrıslı Türkleri birbirine düşüren yazışmalar yapılıyor..

(Ahmet Özsoy)





Direkt uçuşlar masalı : Dilin kemiği yok ya ! Nere çevirirsen çevir, ne dersen de. Ama, bu kadarı da olmaz. Yalan, yanlış, kasıtlı aldatıcı bilgi yayınlamak , insanları aldatmak ayıp olmuyor mu ? Durup dururken, birileri, "Rusya, Azerbaycan, Güney Afrika, Tanganika, Uganda, Pakistan, Afganistan, Türkmenistan.." vs hava yolları direk uçuşlar başlatıyor diye akıl almaz haberler yayınlayanlar hiç utanmıyor mu ? Boş yere, insanlarımızı umutlandırmak ne işe yarar. ? KKTC , tanınmayan bir ülke, tanınmasını da AB BM ABD yasaklamış durumda. Tanınmayan bir ülkenin hava alanlarına kim direk uçuş organize etmeye yanaşır, hiç düşünülmez mi ? Geçitkale hava alanlarımıza enecek uçaklar için ,yabancı hava yolları güvenlik, araç gereç, hizmet istemez mi ? Mazallah , bir kaza vukuunda , hangi sigorta şirketleri tazminat ödemeyi, gerekeni yapmayı üstlenir ? Kimsecikler. Hangi şirket, Uluslararası Hava trafiği kurallarına uymamayı göze alabilir ki ? BEA, Kantas, Olimpic, Panam, Delta, Rus hava yolları vs. Yasaklı Ercan veya Geçitkale hava limanlarına konmayı göze alabilir mi ? Daha, çok sorular sorulabilir. Kasıtlı yalan, yanlış, maksatlı haberler, halkı sadece aldatmaya, oyalamaya yöneliktir. Şu anda , hava limanlarımızı kullanmakta olan şirketler dahi, binbir zorluk ve risklerle karşı karşıya. Boşuna beklemeyiniz. Hiçbir yabancı hava şirketi, KKTC’nin yüzü hürmetine, maceraya atılmaz. Atılacak olanlar çıksa bile, diğerleri tarafından ve uluslararası kurallar tarafından engellenir.

(Özcan Özcanhan)

