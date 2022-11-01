Sn. Ünal Üstel, Perşembe günü TPIC ile Teknecik Santraline akaryakıt temini için protokol imzalanacağını açıkladınız. Bu protokol için akaryakıt fiyatı ne olacağı belirlenirse şaibeler ortadan kalkacaktır.



Sn. Alişan Şan, belediyelere katkı payı olarak verilecek olan ödeme ile bütçe açığındaki kara delik ne kadar daha büyüyecek? Yani yıl sonu itibariyle tahmini bütçe açığı 2 milyar TL’yi geçecektir herhalde.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Covid-19 hatırlatma dozu aşısı için bugün itibariyle aşılara 75 yaş üstü ile başlanacağını açıkladınız. Sizce bu aşılara gerek duyuluyor mu?



Sn. Erhan Arıklı, yeni havalimanının açılışı için artık geri sayım başlamış durumda. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşun söz konusu olamayacağını açıkladı. Bu da bir hayalin yine hüzünle sonlanması anlamına geliyor.



Sn. Osman Cook, KKTC Avcılık Federasyonu olarak yeni açılacak büyük av sezonu öncesinde birçok bölgede av hayvanının kalmamış olduğunu gözlemlemişsinizdir herhalde. Buna karşın neden 13 hafta av yapılmasına izin verdiniz?



Sn. Hasan Sertoğlu, CONİFA Başkanı Blind, ülkemizde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için sizlere övgü yağdıran bir açıklamada bulunmuş. Anlaşılan değerinizi şimdi daha iyi anlıyorlar.



