Teşekkürler Burak Çetinalp…

Bir gün olsun bizi sorunlarımızdan koparıp böylesine pozitif bir kural hatası işleyip bu olayı bize yaşattığın İçin teşekkürler…

Kamu malına zarar vermiş…

Dalga mı geçiyoruz…

Yani bu kalp şeklindeki bandı oraya yapıştırıp kırmızı ışığı kalbe çevirmek zarar vermek mi olmuş…

Asıl Zarar verenler baş tacımız…

Hergün milyonlarca Türk Lirası zarar verenler itibar görüyorken kırmızı ışığı kalbe çeviren İçin düşünülene bakın…

Kural hatası işlemiş…

Doğrudur kitabına uygun götürmediği için, yasaların boşluklarını kullanarak kişisel menfaat sağlamadığı ve göstere göstere topluma güzel pozitif bir farkındalık yarattığı İçin suçlu…

Ne kadar kuralcı olmuşuz, hoşgörümüz bitmiş, espiri anlayışımızdan eser kalmamış, sanatçının vermek istediği mesajları derinlemesine değil yüzeysel değerlendirip suçlamak İçin adeta fırsat kolluyoruz…

Ne güzel çizmiş, Üstelik Kırmızı ışığı…

İşimize giderken sürekli bizi durduran, engelleyen, her yandığında küfrettiğimiz söndüğünde içimiz serinlediniz, de oh be dediğimiz, ona takılmamak İçin kural hatası işlediğimiz kırmızıyı ne güzel de kalbe çevirmiş…

Elinden bu gelirdi onu yaptı…

Ne yapabilirdi ki…

Kırmızı ışığı yok edemezdi ki…

Yoksa alt geçit üst geçit yapıp trafik akışını sağlayıp ışıkları ortadan kaldıracak gücü mü vardı da yapmadı…

Ceza yazmak gerekiyorsa Trafik akışını sağlayamayanlara yazılmalı kalp yapana değil…

(Gürsel Uzun)







Elektrik affı üzerine cevap bekleyen üç soru:

1- Söz konusu uygulama , borcun tamamına mı uygulanacak yoksa sadece yasal faizlerine mii?

2- Normalde belli bir miktara ulaşan ve ödenmeyen faturaların sahiplerinin, elektrikleri kesildiği halde ,bu kişi veya kurumların neden elektrik verilmeye devam edildi?

3- Bu aftan yararlanacak olanların kimler olduğu ve borçlarının ne kadarının affa uğradığı açıklanacak mı?

(Bülent Dizdarlı)







Vay be usandık artık.

Son 15 yılımızın gündemi hep "Seçim". Ne kahve sohbet keyfi kaldı, ne de samimi bir muhabbet ortamı.

Adaymış, aday değilmiş, olabilirmiş 28 mi 18 mi? Mahkeme kararı, seçim tarihi, anayasa, yasa. Bunaltı artık. Komplo teorilerini yazanlar kendi yalanlarına dönüp inanıp savunucu pozisyonuna geçiyor.

Süper aday. Güçlü aday. Bango kazanacak aday. Flaş aday. Onun adayı bunun adayı.

Gerçekten sıkıldı halk.

Girne’nin, Mağusa üstüne ne etkisi olabilir?

Lefkoşa’nın Karpaz üstüne ne etkisi olabilir?

Ya atın kutuya kura çekin herkes şansına küssün , ya kurun sandığı bacakları uzun olan çıksın.

Her ne yaparsanız yapın halk son sözü söylemeyecek mi?

(Hüseyin Cumaoğlu)