Sn. Ünal Üstel, elektrikte borç affı ve çoklu tarifeye geçilmesi yönünde Bakanlar Kurulu kararı almanız bazı kesimleri sevindirirken, düzenli faturasını ödeyen vatandaş veya işletmeleri sinirlendirdi. Bu arada çoklu tarifeye geçmek yerine kilowatt fiyatlarını düşürme yönünde çalışma yapılsa daha faydalı olacak.





Sn. Alişan Şan, Ekim ayının sonlarına doğru ilerlemeye başladığımız bugünlerde enflasyonda bir türlü gerileme olmaması Maliye’yi herhalde karar kara düşündürüyor. Zira yıl sonunda hayat pahalılığı oranında maaşlara artış yapmanız gerekecek.





Sn. Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen son vatandaşlıklar mahkemelik oldu. Bu konuda herhangi bir sıkıntı var mı? Umarız seçimler öncesi yeni bir kaos olmaz.





Sn. Şifa Çolakoğlu, milletvekilliğiniz sonrasında bu kez de Yeni Boğaziçi Belediyesi için partiniz CTP’den başkan adayı olarak gösterilmişsiniz. Hadi hayırlısı olsun. Acaba bu konuda bir düşünceniz daha önce var mıydı?



Sn. İsmet Ezel, Mağusa’da partili adaylardan daha çok bağımsız belediye başkanı adayı olacağı konusunda görüşleriniz herhalde adım adım çıkıyor. Bu arada ipi kim göğüsleyebilir şimdiden tahmin etmek mümkün değil herhalde.



Sn. Alpay İnce, bu sezon damadınızın formasını giyeceği takımın başarılı olması için perde gerisinde desteklerinizi sürdürüyormuşsunuz diye duyduk. Kolay gelsin.

