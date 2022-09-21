Şimdi, “Rusya’dan Ercan’a doğrudan uçuş” iddiası var ya…

Heyecanla paylaşılıyor hani…

İnanamıyorum!

Ercan’a dünyanın dört bir yanından doğrudan uçuş önerisi masada duruyor!

Rusya değil sadece….

İsviçre de İtalya da Fransa da!

Hepsi…

Swiss Air, Qatar Airways, Luftansa, Emirates, British Airways doğrudan Ercan Havaalanı'na uçacak!

Hem bir ”şirket” değil uluslararası bir örgüt yönetecek Ercan’ı!

Görüşmüyorlar bile!

Bu akıl tutulması ne?

(Cenk Mutluyakalı)



Geçen hafta premier ligde oynayan en genç futbolcu ünvanını elde eden Asenalın 15 yaşındaki futbolcusu, çocuk koruma kanunu gereği diğer futbolcu abileriyle AYRI soyunma odasında soyunup giyinirken.

Bizim 13 yaşındaki mahkumumuz 20,30,40,50,60 yaşındaki mahkumlarla AYNİ koğuşu paylaşmak zorunda kalıyor.

Şimdi biz bu çocuğu ıslah etmişmi oluyoruz?

(Kemal Köseoğlu)



Kıbrıslı Türklerin en sevdikleri yemeklerden biri de molohiyadır. Sezonu geldiğinde, bolardığında, konu komşu toplanır, birlikte yapraklarını ayıklarlar. Taze pişirirler, kuruturlar kışa da saklarlar. Ama, bir bakan, geçende, bir dairede, personelin mesai saatinde, çalıştıkları yerde-dsairede mulihiya ayıkladıklarını, işlerini yapmadıklarını iddia etti.. Olacak iş mi ? Koskoca dallı ,yapraklı, yemyeşil mulihiyayı açık seçik, değil de gizlice, ayıklamak mümkün mü ? Herkesin görebileceği bir durum bu, Memurlar, nasıl olacak da iş saatinde işinde mulihiya ayıklayacak ! Olamaz.

O halde, ilgili bakan, itham ve iddialarda bulunurken daha dikkatli olmalı..

İtham ettikleri, kendisine bağlı dairedekiler. O halde, eğer mulihiya ayıklama oluyorsa dairede, orada disiplin ve otorite boşluğu vardır ki, bundan da sorumlu o Bakandırve kendisine bağlı müdürler, yetkililerdir.

Lütfen, konuşurken , ne söylemek, anlatmak istediğimize dikkat edelim. İş ola, boş konuşmaktan kaçınalım. Kimseyi zan altında bırakmayalım, üzmeyelim.

(Özcan Özcanhan)



Emirnameciler yeter artık rahat bırakın bu toplumu her şey para değildir Birazda geleceği düşünün. Hiç mi toplumsal gaileniz yok .Yok oluyoruz be baylar. Torunlarnız size lanet okuyacak .

(Mustafa Emiroğluları)



Ne demişti Cumhurreyisi, "İmar planı mimar planı dinlemeyin. Siz betonu dikin biz onu yasal hale getiririz". Ve Mağusa-İskele-Y.Boğaziçi imar planı gece yarısı operasyonu ile kaldırıldı. Yüzlerce kaçak inşaat artık yasal hale gelecek.

Bu karar sonrası bize düşen de Ersin Tatar'ı sözünde durduğu için tebrik etmektir.

Yasaymış, planmış, programmış, kuralmış hepsini s..tirediniz

(Ufuk Çağa)

