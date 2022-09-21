Sn. Ünal Üstel, Gazimağusa-İskele-Yeni Boğaziçi Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılmak istenmesinin sebebi nedir? Bu bölgelerde zaten yeterince çarpık yapılaşma var. Daha fazla çarpık yapılaşma sonucunda beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir…



Sn. Ziya Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi’yle ülkeye girişlerin kontrol altına alınacağını söylediniz. Ancak sorun ülkeye normal yollarla girişlerde değil ki, esas sorun kaçak yollarla ülkeye girişlerin önüne geçememekte…



Sn. Olgun Amcaoğlu, bu aralar hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Ekonomi Bakanlığı olarak yeni çalışmalar yapmıyor musunuz? Yoksa reklam yapmaya ihtiyaç duymuyordunuz herhalde…



Sn. Halis Üresin, Kıb-Tek’e akaryakıt ihalesinin iptal edilmesi herhalde sizi oldukça demoralize etmiştir. Acaba ilerleyen günlerde bir istifa söz konusu mu?



Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası’nda başkanlığa yeniden seçilmeniz nedeniyle tebrik ediyoruz. İnşallah yeni dönemde daha fazla dışa açılım için çalışmalara imza atarsınız…



Sn. Koral Bozkurt, takımınızın üst üste kupalar kazanmasına karşın taraftar desteğini yeterince hissetmediğinizden yana sitem ettiniz. Bu siteminizde çok haklısınız ama insanlarımız sanki futboldan uzaklaşmakta… O nedenle kafanıza takmayın…

