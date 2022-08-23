Ne oldu?

Açıklamanın arkası gelmedi.. Bir süre önce , yetkili bir Bakanımız açıklamıştı. "KTHY yerine ,yeni hava yollarımız kuruluyor. Haftaya göklerdeyiz" gibi bir müjde ! vermiş, açıklama yapmıştı.

Arkası gelmedi. Boşuna mı, heyecanla bekledik, bekliyoruz ?

Açıklamanın hemen ardından , ben, "olmaz, kurulamayacak" diye ön yargılı davrandım. Ama, gene da ya olursa diye- Nasreddin Hocanın göle maya salıp da," ya tutarsa.."- umuduyla bekledim. Bekliyorum.

Küçük biir hata mı oldu ? İsim mi bulunamadı hava yollarımıza ? Birkaç isim önereyim...Beşparmak hava yolları..Alevka hava yolları. Karpaz hava yolları.. Yeşil Kıbrıs hava yolları. Ucuz Jet hava yolları...daha sıralayabilirim..Yeter ki, sayın bakanımızın bahsettiği hava taşımacılığına başlayalım, KKTCyi , dünya ile buluşturalım..

Allah kavuştursun, yakın zamanda ..ve ardından da

başarı ile batıralım .

Kıbrıs Türk hava yollarını batırdığımız gibi.

Yeni bir gün, yeni bir hafta başlarken , herkese ve ülkemize , mutlu, güvenli ,daha güzel yarınlar dilerim.

(Özcan Özcanhan)



İtalyan Eni ve Fransız Total, Türkiye'nin de hak iddia ettiği Kıbrıs'ın güneyindeki altıncı parseldeki Cronos-1 kuyusunda yaklaşık 2,5 tcf (trillion cubic feet) doğalgaz bulunduğunu açıkladı. hemen belirtelim, bu 70 bcm'e (billion cubic meter) denk bir keşif.

Çok abartılı bir rakam değil. Afrodit'te bulunanın yaklaşık yarısı kadar. Bu nedenle "significant but not massive" olarak adlandırılıyor. Yani "dikkate değer ama çok büyük değil". Örneğin Türkiye'nin yıllık doğalgaz kullanımı yaklaşık 50 bcm. Özetle D.Akdeniz'de kazmaya devam.

Bir de tabii doğalgaz denizin altına para etmiyor. Çıkarıp satmak lazım. Doğalgazın bulunmasına olduğu kadar, satmak için de gerçekçi bir formüle kafa yormak gerekiyor.

(Fehmi Gürdallı)



Başka yasada herhangi bir aksine kural bulunup bulunulmadığına bakılmaksızın

1- Emeklilik hakkı kazanamayan Belediye Başkanları emeklilik hakkı kazanana kadar

2- devlette aynı hakları ve maaşı almaya devam etmesi kaydıyla;

baremine uygun pozisyonlarda Danışman olarak görevlendirilirler.

Uygun pozisyon, devredilen Belediye Başkanının, devralan Belediye Başkanına, danışmanlık yapmasıdır.

Hade yahu!

Alikko dediğinden m'a ciddi-ciddi ciddisiniz?

Sordunuz mı Girne Belediye Başkanına, Dikmen Belediye Başkanını kapıdan içeri koyacak mı?

Makam odası tanzim edip yanı başında " DANIŞMAN" olarak görev verecek mi?

(Hüseyin Garip)



Devlet vatandaşa çalışmalı.

Bir ülkede ne yapılırsa yapılsın, o ülkenin vatandaşı için yapılmalıdır.

Sağlık servisleri, eğitim, ulaşım adalet, sosyal yaşam kendi vatandaşı için geliştirilip belli bir standartın üzerine çekilmelidir.

Ülkeye gelen yabancı da bu yüksek standarttan ücretli veya ücretsiz nasibini alacaktır. Yoksa sırf dışarıdan ülkeye gelenleri mutlu etmeye yönelik çalışmalar orta -uzun vadede asla sonuç vermez.

Muhteşem yollarınızı vatandaş için yaparsınız, yabancı da güvenle seyahat eder.

Kalbur üstü sağlık servisi veren hastaneniz olur, turist bunu bilir, sağlık endişesi taşımadan ülkene gelir.

Eğitim Kurumların dünya liginde üst sıraları zorlar, dışarıdan insanlar çocuklarını eğitmen için sana yollar.

Bürokrasi hızlı çalışır vatandaşı memnun eder, işi olan yabancı seni öve öve bitiremez.

Devlet vatandaşı için vardır. Vatandaşı için gereğini yapar. Dışarıdan gelende bundan faydalanır.

Bunun tersi mümkün değildir.

(Bülent Dizdarlı)



UBP, en son cumhurbaşkanlığında dizayn edildiğinde, ne hallere geldi ülke, gördük.

Cumhurbaşkanı hafızalarda, “köpek gezdirip, düğün gezen, UBP’yi de yanlış dizayn eden” olarak kalacak, o da kalırsa…

(Hüseyin Ekmekçi)

