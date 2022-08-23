Sn. Ünal Üstel, aldığımız bilgilere göre, iki başlılıktan dolayı sıkıntılıymışsınız. Ancak unutmayın ki parti başkanı olarak siz değil Faiz bey partililerin onayını almıştı.





Sn. Olgun Amcaoğlu, uluslar arası piyasalarda geçtiğimiz hafta başında olduğu gibi bu hafta başında da petrol fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Acaba ülkemizde akaryakıt fiyatlarına indirim söz konusu olacak mı?





Sn. Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz yıla göre otel doluluk oranlarında yüzde yüzlük bir artış olmasına karşın, toplam doluluk oranın halen % 40’ları geçmedi. Acaba bunda sebep kiralık villa ve benzeri yerler mi etkili?



Sn. Erdoğan Sorakın, CTP olarak Yerel Seçim tarihinin ertelenmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne açtığınız dava karara kalmış. Haklı bulunmanız halinde seçim tarihi ne olur? Sanki yine Kasım ayına kalacak gibi.



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin geleneksel Pulya Festivali bu yıl oldukça kalabalık geçmiş. Özellikle gece etkinliklerine bölge halkının ilgisi yoğun olmuş.



Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi başkanlığı için aday isimler yavaş yavaş belirlenmeye başlamış. Ancak sizin aday olup olmayacağınız daha net değil galiba. Yoksa yorulduğunuz için aday olmayacak mısınız?