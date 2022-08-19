Uluslararası ihaleye teklif veren firmalar, sırayla şöyle:

32 Dolar (Evrak eksik)

38 Dolar (Evrak eksik)

47 Dolar (Evrağı KKTC makamlarına tasdik ettirmedi)

58 Dolar (Kıb- Tek yönetimi Merkezi İhale Komisyonu'na yazı yazarak bu firmayı istemediğini bildirdi...)

60 Dolar (İşte film burda başladı...)

99 Dolar (E bu da çok bahalı)

İhale 200 bin tonluk... Yaklaşık 1 yıl yetecek yakıt bu yolla gelecek. Ton başına taşıma ücreti bu.

Bunun üzerine, bir de yakıtın uluslararası alım fiyatı da eklenecek haliyle.

Kimin haddine, "Ben bu firmayı istemem" desin...

47 dolar veren, ciddiyse, o fiyata vermesi normalse... "E ama gayıt guyut, kural mural" demem yani.

Velhasıl, hedef yarı yarıya taşıma ücretini fazla veren İçkale... Ötesini dinlemem bile... Hedef İçkale'ydi... Sehem İçkale... Yüreklerde İçkale... Gönüllerde İçkale... Hedef İçkale... Gerisi "bıdı bıdı..."

Nasıl olsa öderik...

Ne kurgu be...

Ne memleket be...

Da Kıb- Tek halkındır ha...

Domuz ölünüzün körüdür, halkındır...

(Hüseyin Ekmekçi)







Tiyatro sokakta da güzel, sahnede de… İçine itildiğimiz ya da sessiz bir uzlaşıyla taşlarını ördüğümüz kör kuyunun ortasına ışık merdiveni indirdiler, göğe tırmanalım diye…. Yüreklerine sağlık…

Esirgemezsin gözünü budaktan,

ama kime karşı?

Dolusun bilgelikle,

ama yararı kime?

Gözetmezsin kendi çıkarını,

gözettiğin kiminki?

* (Lefkoşa’ya bir Amfi Tiyatro yapmayı başaramadık, bunun hüznünü hissettik, aslında çok da tiyatro izlemeye müsait olmayan koşullarda, özenle çalışılmış bir oyuna tanıklık ederken… Bu toplumun Külliyeye değil tiyatro merkezlerine, sanat alanlarına ihtiyacı var.)

(Cenk Mutluyakalı)



Kim ki icazetle,biatla ve diyet ile siyaset yapıyorsa bilsin ki mutlak itaat ettiği kişi de başkalarına ayni biatı gösterir. Bir başkası bir başkasına göstere göstere ortaya bir biat ve icazet mecburiyet girdabı çıkar.İste bu kişiler zayıf karakterlerinden dolayı bu girdabtan hiç kurtulamazlar.

Kurtulduklarında savrulmuş yapayalnız kalırlar.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Mustafa Alnar, Bilardo Avrupa Şampiyonu. Hakkı olan ödülü alamadığı için ‘Devleti Mahkemeye Verdi’. Siz daha başarılı sporculara madalya vereceğiz diye boş işlerle uğraşın. Önce hak edenlere hakkını verin. Sonra siyasi rant için tiyatro çevirin.

(Songuç Kürşad)





Sen oturmuşsun ve geleceğin daha güzel olacağı hayalini kurarken baş ekonomist reis efendi faizi 1 puan daha düşürür, dövize bir bakayım ne olmuş deyince , sanki sana kıs kıs gülen o mağrur bakışını görürsün. Sonra etrafına bakarsın ne var diye, ne mavilikler var ne de sürecek motor. Kapkaranlık derin bir kuyudan başka.

(Hasan Mullaoğulları)



