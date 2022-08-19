Sn. Ersin Tatar, vallahi enerjinize hayran kalmamak imkansız. Önceki gün yaklaşık 12 saat içinde üç ayrı yerde açılışa katılmış ayrıca Cumhurbaşkanlığı’nda da konuk kabul etmişsiniz. Acaba bu enerjinizin sırrı nedir?



Sn. Zorlu Töre, her katıldığınız açılışta vatan millet nutukları atmak yerine açılışla ilgili konuşma yapmanızda fayda var. Zira nutuk genelde siyasi toplantılarda atılır.





Sn. Alişan Şan, Türkiye Merkez Bankası’nın faizi 1 puan daha indirmesi ile döviz yine yükselişe geçti. Bu kararın Maliye’ye etkisi ne olur? Faizin indirilmesi devletin borcunu düşürür mü?



Sn. Dursun Oğuz, Türkiye’den adamıza gelen Anamur suyunun tarımsal alanlarda kullanımı için hazırlanan dağıtım ağında son durum ne? Mesarya bölgesinde hem çiftçiler hem de hayvancılar bu suyun tarıma verilmesini dört gözle bekliyormuş.



Sn. Hayri Orçan, yeni yapılan yasaya göre ülkede en az köy sayısı olan belediye Tatlısu oldu. Bu durum sizin için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olacak?



Sn. Mustafa Emiroğluları, Mağusa bölgesinde babutsaya hasret kalmanız nedeniyle, Mağusa’dan ta Güzelyurt’a gidip orada babutsa toplamışsınız. Afiyet olsun, aman ha çok fazla yemeyin.



