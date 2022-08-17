ÖğrenciKKTC üniversitelerine bu yıl 11 bin 141 öğrenci geliyor. Soru şu?-Bu öğrencilerin kaçı benzinci, inşaat, restoranlarda kaçak olarak çalışacak?-Bu öğrencilerin kaçı yol kenarlarında, berbat mekanlarda fuhuş yapacak?-Bu öğrencilerin kaçı uyuşturucu işi yapacak?-Bu öğrencilerin kaçı çete oluşumlarında yer alacak?-Bu öğrencilerin kaçı kumarhane batağında kaybolacak?-Ve bu öğrencilerin kaçı okuyup üniversite bitirecek?Devlet bu ülkenin ihtiyaçlı insanları için sosyal konut yapmayıp yabancıların konut alma hakkını 4'e çıkarıyorsa o devlet Sosyal devlet değil sermaye devletidir...Şoför doldurdu, müdür imzaladı; paralar cukka.Ödeyen orada bostan korkuluğu muydu?"Ben ödemem" dese, işlemleri yapmasaydı ne olacaktı?Aynıyla vaki, canlı şahitlerinden umarım teyit paylaşımları gelir."Ana *ikilen-meme kesilen dönemde" emrin demiri kestiğini düşünenlere, o zaman dahi mali disiplinden hiç taviz verilmedi.O günlerde Larnaka Sancağında (sanırım Dal-VIII) mali işlerden sorumlu subay olarak görev yapan rahmetli Hüseyin Kondoz, mevzuata uygun olmayan harcamanın ödenmesini, Sancaktarın emrine rağmen yapmadı. Sonunda Sancaktarın kulağı çekildi. O günden sonra mevzuata uymayan, hiç bir harcama için ödeme talep edilmedi.Süt üretiminde tartışmalar devam ediyor… ülkedeki süt üretimi düşerken küçük ve orta ölçekli işletmeler bir bir kapanırken İlgili Bakanlık olmayan sütün fazlalığını Türkiye’deki bir firmaya pazarlama derdinde!Sektördeki en büyük sorun dövizin yükselişi ve küresel ekonomik kriz ile birlikte hayvansal üretimdeki en önemli girdi maliyetlerini oluşturan yem hammaddeleri, akaryakıt, elektrik, zirai ilaçlar, gübre fiyatları yükselmeye devam etmesidir.Üreticiler gece gündüz demeden üretime devam etmek için mücadele ederken emeğinin karşılığını alamıyor.Dünyada kabul gören süt yem paritesi 1.5 iken, bizde bire birdir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Üreticinin minimum bir litre süt ile bir buçuk kilo yem alabilmesi gerekir.Sütün Türkiye’deki bir firmaya yönlendirilmesi ile iç piyasada süt ve süt ürünlerinin fiyatı artacaktır. Temel tüketim maddesi olan süt ve süt ürünlerinin iç piyasada pahalılaşması ile alım gücü daha da düşecektir.Hükümet ettiğini iddia edenlerin derdi her geçen gün düşen süt miktarını pazarlamaktan çok sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak için girdi maliyetlerine destek vermek ve sütün gerçek fiyatı üzerinden üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlamak olmalıdır.Kabinede yorulanlar varmış gene. Bu kadar sessizlik normal değildi zaten. Başarılı vatandaşları onurlandırmak için madalya da dağıtılacak madem ilk madalya istirahate çıkacak olan kabine üyesine verilsin