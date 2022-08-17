Sn. Nazım Çavuşoğlu, YÖK tarafından açıklanan öğrenci yerleştirme sonuçlarına göre ülkemiz üniversitelerinin kontenjanlarının genelde yüzde 74’ünün dolmuş olması oldukça güzel bir gelişme. Ek kontenjanlarla bu rakam herhalde daha da artacak.



Sn. Ziya Öztürkler, eski Yüksek Öğrenim ve Dışilişkileri Dairesi Müdürü olarak bu yıl üniversite öğrenci sayısında artışta en önemli neden sizce nedir? Üniversitelerimizin kalitesinin yükselmesi mi yoksa iyi bir pazarlama mı?



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, bölge bölge gezerek sağlık ocaklarındaki eksiklikleri yerinde görmeniz çok önemli. İnşallah eksiklikleri kısa zamanda giderebilirsiniz. Ancak bizce en önemli eksik ilaç olsa gerek.



Sn. Dursun Oğuz, geçtiğimiz günlerde yapılan mazot desteği ödemeleri çiftçiler için adeta ilaç gibi gelmiş. Ancak bu ödenen mazot desteği ellerine geçmeden borçlarına gitmiş bile.



Sn. Cengiz Topel Uzun, Güzelyurt Belediyesi için aday adaylığınızı açıklamanız sonrasında partililerinizden tepki almışsınız. Ancak sizin kararlı olduğunuz yönünde açıklamalarınız dikkatlerden kaçmıyor.



Sn. Hüseyin Ballı, Gönyeli Spor Kulübü başkanlığınız hayırlısı olsun. Biraz geç olmasına karşın erken bir toparlanmayla sezona iyi başlayabilirsiniz. Özellikle yönetim kurulunuzun deneyimli kişilerden oluşması sizin için büyük bir avantaj. Kolay gelsin.



