

Vay beeee.

Mehmetçik Üzüm Festivali’nde Edip Akbayram'ı izledim, Suavi'yi izledim. Ne kadar da sanatçıya ve sanata hasret kalmışız. Sahnede duruşları, düzgün Türkçeleri ,verdikleri mesajlar ve yürekten gelen o muhteşem ses.

Özlemişiz.

Otellerimizin birinde de sanatçı vardı. Adını pek de hafızam tutmuyor. Sanatçı ama 88-60-90 olanlardan. Napmış bilir misiniz? Konser öncesi ona şampanya getiren garsonun başından aşağı şampanyayı dökmüş sıcak diye.

Bir Edip Akbayram bir suavi aklıma düştü yine. Her fırsatta emekci insanlara verdikleri değer ve saygı mesajları, diğer yanda emekçi garsonu şampanya ile yıkayan sanatçı.

Fark nedir bilir misiniz? Emek ve emekçiye saygı gösterenler 60 yıldır sahnede. Biri sanatçı diğeri saatçi. Biri ömürlük diğeri gündelik.

İyi ki varsınız sanatçılar.

(Hüseyin Cumaoğlu)





"Tarsus yılandan Kıbrıs yalandan batacak" diye bir laf vardır. Gerçekten de öyle! Etrafta o kadar çok şehir efsanesi, uçuşan yalanlar, saptırılmış gerçekler, uydurulmuş tarihler, abartılmış veya şişirtilmiş vakalar ve olaylar; sahte mağdurlar; yalancı pehlivanlar var ki! O kadar yalan ve abartı "gerçek" gibi dolanıyor ki sosyal medyanın damarlarında! İnandırıcı olunmaktan çoktan çıkıldı. O kadar abartıldı ki bu durum, yakında, doğru bir şey bile söylendiğinde kimse bize inanmayacak. Bugün söylediğimiz, uydurduğumuz, abarttığımız şeyler yüzünden! Yalancı çoban gibi.

Artık biraz frene basınız yahu!

(Mete Hatay)



Daha ne konuşuyoruz Allah aşkına: Cumhurbaşkanı Tatar Konya’da 5. İslam Dayanışma Oyunları Açılış Törenine katılacak. Bu oyunlarda KT sporcular yarışacak mı? Yarışmayacak. Sporcularımızın olmadığı oyunlarda başkanımızın ne işi var?

(Hasan Erçakıca)





Sn. Ersin Tatar; sosyal medyada yazılanlar nedeniyle insanlara hakaret davası açacağınıza Kıbrıs Türk sporuna ve sporcusuna hakaret niteliğinde olan İslam oyunları davetine katılmayın...

(Göktürk Ötüken)



TARİH, çocuk yaştaki yiğit fidanlara, Erenköy'de, adanın en çetin coğrafyası üzerinde, bir kahramanlık ve özveri destanı yazma yükümlülüğünü vermişti... 58 yıl önce onların çağdaşı diğer ulusların gençleri Rockn Roll sarhoşluğundayken onlar cehenneme dönüşen bir toprak parçasının üstünde can ve kan vererek vatan savunması yapıyorlardı... Hiç yakınmadan... Bu vatanı krizlerden, bunalımlardan ve saçmalıklardan arındırıp esenliğe ulaştıracak bir mücadelede, onların destanından çıkarabileceğimiz dersler vardır... Ne mutlu bu dersleri çıkarabilenlere... Özgür ve güvenceli bir vatan kolay yaratılmadı... Şehitlerin ve gazilerin özverisini başarı öyküleriyle taçlandırmak bugünkü nesle düşmektedir...

(Ahmet Tolgay)





Benim çocuklarımın hiçe sayılıp İslam Oyunlarına davet edilmediği yerde devlet büyüklerimizin de yapılan haksızla karşı olmaması gerekir...Biz evrodomuyuz?

(Sermen Vudalı)



