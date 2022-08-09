

Sn. Ersin Tatar, bugün gideceğiniz Ankara’dan sonra Konya’daki İslam Oyunları’nda yapacağınız temaslar çok önemli. İnşallah gençlerimize yapılan spor ambargosunu iyi anlatır ve gelecek seferki oyunlarda yerimizi almamızı sağlarsınız.



Sn. Ünal Üstel, elektrik konusunda kademeli sistemin dar gelirli vatandaşlar için indirim sağlamak amacıyla kullanılacağını açıkladınız. Ancak bu uygulamayı hemen devreye sokmanızda fayda var.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarının tüm çabalarına rağmen öğretmen yasasında değişiklik yapılması için düğmeye basılmış. Umarız bu konu ilerleyen günlerde daha büyük sıkıntılara neden olmaz.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığınız açıklamadan anlaşılacağı gibi İslam Ülkeleri Spor Oyunları’nda yer almamız bir lobi eksikliğidir. Bunu için de diplomatlarımız iyi çalışmalı.



Sn. Ahmet Soyalan, Polis Genel Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin ortaya çıkardığı büyük kara para akışıyla ilgili gelişmeler hayret verici. Umarız bu konuda geri adım atmadan kara parayla mücadeleye devam edersiniz.



Sn. Metin Genç, Kaplıca Karadeniz 61 takımınızın BTM 1. Lig’e yükselmesinde ne kadar büyük çabanız olduğunu sizi tanıyanlar bilir. İnşallah bundan sonraki hedefiniz alt yapıyı sağlamlaştırarak liglerde kalıcı olmanız olur.

