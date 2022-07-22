

Hüseyin Çobanoğlu abimiz, büyüğümüz sadece siyasi değil, dost sohbetlerimizi engin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmayı özleyeceğiz. Tanışmamız çok eskilere dayanır, 2013 yılı Kasım ayından sonra partideki görevi dolayısıyle çok daha yakın ve sıkı bir dostluğumuz oluştu. İstatistiki verilerin derlenip toplanması yorumlanması ve ileriye dönük stratejik planlamaları birlikte değerlendirip yetkililere sunmamız hep gözümün önünde. En kritik zamanlarda olaylara hep aklıselim yaklaşman ve çözümler üretmen, vatan sevgisi ve milliyetçiliğin güçlü kalemine yansımış bir abimizdi.

(Ercan İbrahimoğlu)



Adamlar uzayda biber yetiştirir biz hala daha bu gün elektrik kesilecek miyi tartışırık....

(Sermen Vudalı)



Bir facebook arkadaşım Orhun abi safak nöbetine gittin mi dedi. Ben de kendisine cevap olarak 19 temmuz 1974'de Limasol'dan Lefke'ye geldiğimi, Lefke eski karadağ'da 19 temmuzu 20 temmuza bağlayan gece ve 20 temmuz sabahı da dahil, kulağımızda o dönemin en meşhur iletişim aracı olan radyo ile tuttuğumu, Denktaş'ın konuşmasını dinleyerek nöbeti tuttuğumu söyledim. Yani gerçek nöbeti. Şimdiki gibi gösteriş nöbetini değil. Yalakalık nöbetini hiç değil.

(Orhun Karagözlü)



Kovid gitmemişti ki şimdi geri gelsin: Birçok ülke gibi bizim ülke de Kovid bitmeden hemen gevşemenin ağır bedelini ödüyor... Oysa Dünya Sağlık Örgütü uyarmıştı tedbirin elden asla bırakılmaması gerektiği konusunda... Ülkemizin gündeminde halen yüzlerce vaka var kayda geçen... Ve 3 de ölüm... Uzmanlar, önümüzdeki günlerin daha da ciddi ve riskli olacağı konusunda açıklamalar yapıyorlar... Kulak verelim onlara... Açıklamaların gereklerini yapmazsak, vakalarda rekor kırdığımız bu çürük ortamda halimiz dumandır... Sağlık mottomuz: Maske-hijyen-sosyal mesafe-hatırlatma aşısı...

(Ahmet Tolgay)







İlkokul yaşındaki çocuklar daha iyi eğitim alsın diyerek,

Köy okulları kapatılan ve her gün küçücük çocukları kilometrelerce merkezi okullara taşıyan;

Yetişkinler ise daha iyi ibadet edebilsin diye, her köye Cami yapılan;

Yerin adı KKTC’dir.

(Ülker Fahri)



