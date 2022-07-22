Sn. Ünal Üstel, yaklaşık 4 ay sonra yapılması planlanan yerel yönetim seçimleri için belediyelerin birleştirilmesi konusu acaba ne zaman Meclis’te görüşülecek? Bu konudaki belirsizlik bir an önce çözülmeli bizce.



Sn. Hasan Taçoy, 6 bölgede yapılan sosyal sigorta denetimlerinde 62 kişinin kayıt dışı olduğu tespit edilmiş. Bu rakamlar biraz gerçekçi değil sanki. Çalışma Dairesi’yle birlikte denetimlerin yapılması daha sağlık olur.



Sn. Sunat Atun, müsteşar ve müdürünüzün görevden alınmasından sonra Elektrik Kurumu’nun da sizin bakanlığınızdan alınıp Başbakanlığa bağlanmak istendiği iddiaları var. Bu konudaki tavrınız ne olacak merak ediyoruz.



Sn. Erhan Arıklı, resmi açılış için 20 Temmuz tarihini beklediğiniz bazı yollar için açılış yapılmaması dikkatlerden kaçmadı. Acaba Sayın Fuat Oktay, evlilik hazırlığı yaptığı için zaman ayıramadı mı?





Sn. Salih Işık, Çetinkaya’nın halen başkan seçememesine karşın siz alt yapı olarak çalışmalarınıza devam ediyor ve geleceğe yönelik adımlar atıyorsunuz. Umarız bunun değeri bilinir.



Sn. Kudret Özersay, son günlerde hükümete karşı tavrınızı sertleştirmeye başladığınız dikkatlerden kaçmıyor. Anlaşılan milletvekilliği görevinden istifa etmeniz sonrasında kendinizi daha özgür hissetmeye başladınız.

