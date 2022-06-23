Güven artırıcı önerilerle ilgili, geçtiğimiz aylarda Anastasiadis müzakere zemini olabilecek bazı öneriler yaptı . Maraş'ın BM kontrolünde eski mal sahiplerine iadesi karşılığı Ercan Havalanı'nın BM ve Mağusa limanın AB kontrolünde açılması. Bence bu teklifler konuşmaya değer öneriler. Naçizane görüşüme göre gerek Ercan, gerekse Mağusa limanında ayrı terminallarla egemenlik sorunu aşılabilir. Örneğin Ercan'da bir terminal şimdiki uçuşlara aynen devam edebilir (ister Türkiye iç hatları olarak, ister bugüne kadar olduğu gibi İstanbul aktarmalı diğer ülkelere uçulur). Mağusa limanında da benzeri şekilde ikiye ayrılarak benzeri bir uygulama devreye sokulabilir. Maraş'taki BM kontrolü zaten büyük oranda güvenlik amaçlı. Orada ise iki toplumlu ortak bir komite kurularak belediye işleri yürütülebilir. Tabii bundan önce bence Kıbrıslı Türk tarafının yarım bıraktığı Maronit köylerinin açılışı projesi canlandırılabilir. Oralar Maraş için bir test uygulama olabilir. Üç köyün sivil yaşama kazandırılması zaten başlıca başına bir güven artırıcı önlemdir. İyi giderse de tartışma zemini olacak bu önerilere olumlu anlamda katkı yapar.

(Mete Hatay)



Korkunç bir manzara vardı Mağusa'dan dönerken.. insanın sinirden üzüntü ve çaresizlikten gözleri doluyor..Aklıma 1995 yangını geldi..4 gün o dağlar yanıp kül oldu ağlayarak izlemiştik..Ağaçlar, hayvanlar canlı olan bir doku yok oluyor..Basiretsiz öngörüsüz hükümetler ve sonuçları!!!

(Bala Kayadelen)



Sabahleyin bir istasyona benzin almaya gittim, benzin yok dediler, ben de nedenini sordum. Cevap, "akaryakıt fiyatları düştü, hükümetin indirim yapması gerekir o nedenle ithalatçı firmalar bize yakıt vermiyor" şeklinde oldu, yani akaryakıt ithal eden firmalar günlerdir vatandaşı çalan yüce KKTC yönetimine indirim yapması için baskı yapıyor. Tam inanacaktım ki hanım, "kalk sabah oldu işe gidecen" dedi. Uluslararası piyasalarda fiyat yükseldiği anda jet hızında piyasaya yakıt vermeyi durduran 2 firma ve sözde vatandaşını çok sevip koklayan hükümetimiz 1 haftadır düşen fiyatlar nedeniyle akaryakıtta indirim yapmanız gerekiyordu, yapmadınız, çünkü hırsızsınız.

(Ufuk Çağa)



AF: Seyrüsefer ruhsatlarını çıkarmayanlara bir af daha!.. Yasaları her koşulda harfiyen uygulayan vatandaşlara da teşekkür edilse bari...

(Ahmet Tolgay)



Milliyetçiliğin insanı körleştiren bir hastalık olduğuna dair en iyi gösterge felaketlerdir.

Zor zamanlarda insanlar yardımlaşır.

Koşulsuz olur bu!

Ne “statü” ne de “güç” yarışına girişilir.

Dili, dini, ırkı, milliyeti olmaz güçlükleri birlikte aşmanın…

Devleti, egemenliği, tanınması olmaz…

Kıbrıs’ta yangınlar için dahi ortak bir merkez kurulmaması milliyetçi uzlaşıdır.

Onca felakete rağmen…

Uluslararası Havaalanı duruyor orada…

Yıllardır!

Kir, küf, yalnızlık!

Asıl yangın içimizdedir.

Gericilik buradır!

İnsanın, çevrenin, hayatın yanında başka “kutsal” olmaz!

(Cenk Mutluyakalı)

