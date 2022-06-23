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Sn. Ersin Tatar, Kantara bölgesindeki yangın için Güney Kıbrıs’tan yardım talebinizi geç yapmanızın sebebi neydi? Keşke sabah saatlerinde bu yangın için Güney’den yardım talep etseydiniz.
 
 
Sn. Dursun Oğuz, ülkemizin en gür ormanların bulunduğu Kantara bölgesinde Mersinlik – Topçuköy arasında yaşanan yangın felaketi tüm halkı derinden üzdü. Bu bölgelerde yanan alanın geriye dönüşü kaç yıl alır?
 
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, büyüdüğünüz bölge olan Kantara bölgesindeki yangına sarp kayalıklar nedeniyle müdahalenin zor olduğunu söylediniz. Ancak havadan müdahale için erken hareket edilmiş olsaydı belki de bu kadar büyümeyecekti.
 
 
Sn. Erhan Arıklı, sendikaların başlatmış olduğu ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle gemi seferleri aksamaya başlamış. Bu konuda hükümet olarak uzlaşı içi adım atmanızda fayda var.
 
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, büyük geçmiş olsun. İskele bölgesi sınırları içerisinde yaşanan bu büyük yangın felaketi bölgeyi adeta kararttı. İnşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz.
 
Sn. Levent Çağdal, Benzinciler Birliği olarak dünya piyasasında düşen akaryakıt fiyatlarının ülkemizde neden düşmediğini açıklamanızda fayda var. Zira vatandaşlar bu durumdan dolayı oldukça öfkeliler.
 
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