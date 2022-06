Cumhurbaşkanı ve bakanlardan başlamak üzere tüm devlet kurumlarında makam araçlarını kullanımdan kaldırın.

Kendi arabalarınıza, kendi cebinizden benzin alarak osti yiro geziniz. Biz sizin eş dost cenaze sünnet düğün balo meyhane köy gezisi için harcadığınız benzini ödemeye mecbur değiliz.

Yetti be artık yetti insanları eşşek yerine koymanız yetti.

(Songuç Kürşad)



Ekonomik durum çok vahim bir hal alıyor…

Artık birçoğu temel tüketim maddelerinden uzaklaşmaya başladığı için beklenmedik/olağanüstü tepkiler vermeye başladı.

Evet, yiyecekten yoksunluk sıkıntısı yaşamaya başlayanlar çoğalıyor.

Borçlarını ödeyemeyenler artıyor.

Cebinde parası kalmadı milletin…

Elde avuçta para yok!

Hal böyle olunca da can havli ile sağa sola tutunmaya çalışıyor insanlar…

"Mezunum satıyorum" gruplarında evinde olan biteni satmaya çalışanların arttığını fark etmişsinizdir!

Birkaç tencere, kullanılmış ayakkabı hatta evdeki yarım tüpgazı satmak için yayınlayanlar var!

Bazı bölgelerden hayvan hırsızlığına dair ihbarlar geliyor.

Yine bir başka bölgeden evlerin bahçelerindeki tüpgazları çalanlar olduğu söyleniyor.

Elektrik pahalı ama yok, geceler uzun süreli karanlık.

Akaryakıtta iş artık çığırından çıkmış, çok aşırı pahalı ancak birçok benzincide yakıt yok.

Elinde 3-5 kuruşu olanda da psikoloji kalmamış.

Ekonomik durum çok vahim bir hal alıyor, çok üzücü gelişmelerin arifesinde olduğumuzu hissediyorum.

(Mert Özdağ)





Kamu vicdanı'nın bekledikleri; Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin derhal kaldırılması, hane halkına yardım, kurum ve kuruluşlara yardım gibi Cumhurbaşkanı ve bakanlar tarafından tek imzayla verilen ve suistimale açık olan ödeneklerin kaldırılması, seçilmiş ve bürokratların yurt dışı seyahatlerine sınırlama getirilmesi ve bu yolculuklarda ekonomi class seyahat edilmesi. İzaz ikram harcamalarında tasarrufa gidilmesi. Kamu Hizmeti komisyonunun yaptığı istihdamların dışındaki tüm istihdamların durdurulması. Seçilmiş ve atanmışların makam araçlarına verilen yakıt miktarının sınırlandırılması. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması.

(Göktürk Ötüken)





Acaba şu an hükümetin başındaki ve bu durumdan sorumlu olan kişiler arasında şöyle bir konuşma dönüyor mudur;

“Her şeye gün aşırı zam yaparık. Hem da öyle ufacık değil yani okkalı zam yaparık. Mazotu nerdeysa yirmi sekize dayadık. Elektrik konusunda zaten bir numarayık, hem zam yaparık hem da doğru düzgün hizmet vermeyik. Bu sıcakta yakdık gavurduk genleri. Eee neçin bunlar sessizdir daha? Neçin dökülmediler sokağa? Türkiye’den 200 kişilik çevik kuvvet da geliyor. Hazırık yani. Hade dökülsünler sokağa da yapalım gövde gösterimizi. Öyle bir sindirelim genleri ki bundan sonra olacak olanlar için hiçbir şey demeye cesaret edemesinler.”

Evet, eminim klimanın altında, deri koltuklarında otururken aralarında buna benzer konuşmalar geçiyordur.

(Ayşe Akınlı)