Sn. Sunat Atun, özellikle akaryakıta yapılan zamlar bütün sektörleri etkilediği için ülkede adeta zam yağmurları yaşanıyor. Bu gidişata nasıl dur denilecek? Maliye Bakanı olarak bu konuda halka nefes aldıracak bir müjde vermeniz gerek.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, ülke genelindeki hastane ve sağlık ocağı turlarını tamamlamışsınız. Acaba en büyük eksiklik ne olarak gördünüz? Bu arada eksik ilaçlar ülkeye gelmeye başladı mı?





Sn. Dursun Oğuz, çiftçiler son bir ay içinde akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle TÜK’ün açıkladığı arpa fiyatlarının adeta toz olduğunu ifade ederek bu gidişle ülkede tarımın yok olacağına dikkat çektiler. Bu konuda bir adım atmanız şart.





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilim inşallah ülkemiz için bir tehdit olmaz. Dışişleri Bakanlığı olarak herhalde ülkeye gelecek olan Mevlüt Çavuşoğlu’yla bu konuyu da görüşeceksiniz.





Sn. Turan Altay, yeni sezon için ülkemizin en köklü kulüplerinden Doğan Türk Birliği takımıyla anlaşmışsınız. Siz genelde hedefi olan takımları çalıştıran bir teknik direktör olarak herhalde hedefi şampiyonluk olarak koydunuz.





Sn. Rıza Erseven, daha göreve başlayalı 2 gün olmadan spor kamuoyunun vicdanını sızlatan Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nın 6 gün boyunca konser için kiralanması olayını önünüzde bulmanız büyük şansızlığınız olsa gerek. Allah kolaylık versin.

