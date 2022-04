KIB TEK'İ KİMLER ÖZELLEŞTİRDİ?: Her an, her yerde elektriksiz kalma krizi... Halkı ve iflasın içindeki ülke ekonomisini bu bunalımlı süreçte düşünen kim?.. Elektriğin özelleştirileceği gerekçesiyle KIB TEK sendikası EL SEN süresiz grev başlattı bugün.. Oysa orada çoktan ve göz göre göre özelleştirme olmadı mı ey dostlar?.. KIB TEK'in çalışanları maaş ve çıkar bordrolarında kuruma özel toplu iş sözleşmeleriyle orayı kendi lehlerine özelleştirmediler mi?.. En yetkili ağızlar KIB TEK maaşlarını açıkladığında herkesin dudağı uçuklamaz mı?.. Mesela EL SEN Başkanı bir şeffaflık ve dürüstlük gösterisinde bulunarak kendi aylık maaşının tutarını bu halka açıklayabilir mi?.. Ey EL SEN; el insaf artık be!.. Hem orayı kendi aranızda özelleştireceksiniz, hem de özelleştirmeye karşı grevde olacaksınız!...

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis'te Maliye Bakanı Sunat Atun'u önce görevden aldı, sonra Bakanlar Kurulu toplantısına çağırdı. Atun fikrini değiştirmedi: "180 milyon TL kaynak bulunmadan elektrik tarifelerinde indirim mümkün değil."

Başbakan sözünü yuttu!

Hem de iki kez...

Önce "görevden aldım" sözünü, ardından "tarifede indirim."

Çünkü tüm bunlar yaşanırken "Ekonomik Protokol"le ilgili Ankara'dan davet geldi.

Davetle birlikte "rica" da iletildi: "Bakanlar Kurulu'nda bir değişiklik olmayacak."

Son kararı yine Ankara verecek gibi görünüyor!

Çarşamba ya da Perşembe günü Ankara'ya yolculuk bekleniyor.

Devletimiz sen çok yaşa da! insanlar ölümle karşı karşıya!...

"Üzgünüm çünkü aylardır ya iğnelerimiz yok yada ilaçlarımız !Bu tedavileri almazsak ben ve benim gibi kanser öyküsü olanlar için %70 oranında yeniden kanser olma riskimiz var . İlaç ve Eczacılık Dairesi ile az önce görüştüm "Devlet çoktu hiçbirsey yok size bunu söylerken bile utanıyorum" dedi görevli memur İnin o koltuklardan !Hak etmiyorsunuz!!!!

(Fevziye Kılıçer Pınardan)



Ne ilginçtir ki; kendi yanlışlıklarını düzeltme cesareti gösteremeyenler;

Başkalarını eleştirerek Haklı çıkmaya çalışırlar...!

Belli ki Başbakan Faiz Sucuoğlu değil onun yerine ikamet eden Maliye bakanı görünümlü Yeni Başbakan Sunat Atun.

O yüzden görünen o ki gideceğimiz ve hakkımızı arayacağımız yer Maliye Bakanlığı önü.

Uyanın arkadaşlar usulca, kullanımımızın az olduğu ayı bekliyorlar ki elektrik faturamız az gelsin sesimiz çıkmasın nasıl olsa bahar ayları millet unutur buda böyle devam etsin dayatmaya devam modundalar.

Halkı Koyun yerine koymanın net görüntüsüdür bu!!!

"Her şey mükemmel olsun isterken kendime eksik kaldım" dedi danışanım. Sürece güvenmek, biraz da akışa bırakmak kendine karşı nazik olmak...

(Öztül Özerdem)





El-sen grevde miydi ama? Çünkü yurtdışındayken kesilen evin elektrik borcunu yatırmaya gittik. Girne'deki ofis kapalıydı. Benim bildiğim "Bu iş yerinde grev var" falan asılır grev olan yere ve çalışanlar kapının önünde bekler, evde değil. Kimsecikler yoktu. Grev olup olmadığını da bu yüzden anlayamadım.

(Mete Hatay)