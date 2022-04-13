Sn. Faiz Sucuoğlu, anavatan Türkiye ile yapılacak olan Mali İşbirliği Protokolü için Türkiye’ye davet edilmişsiniz. Ancak bazı maddeler konusunda sıkıntılarınız olduğu yönünde bilgi aldık. İnşallah karşılıklı konuşarak çözümlenir.





Sn. Hasan Taçoy, iş çevreleri ülkede yüzde 70’e yakın bir kayıt dışılık olduğunu iddia ediyorlar. Acaba bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sizin verileriniz nedir?





Sn. Kutlu Evren, ülkemizde akaryakıt fiyatları bize göre pahalı olmasına karşın Güney Kıbrıs’taki komşularımıza ucuz geliyor. Acaba bu fiyatlar nedeniyle ülkedeki akaryakıt tüketimi ne kadar düştü veya arttı? Herhalde bir düşüş olmuştur.





Sn. Erhan Arıklı, bizce hükümet olarak yapmanız gereken en öncelikli iş yeni havalimanının bir an önce hizmete girmesini sağlamak olmalıdır. Zira eski havalimanının daha fazla yolcuya hizmet etmesi pek beklenemez.





Sn. Hüseyin Eğitmen, futbolda oynanacak olan Federasyon Kupası maçlarının gece oynanması yönündeki kararınız futbolseverler için oldukça güzel bir haber. Ancak bu elektrik fiyatlarıyla tüketilecek elektriğin kimin cebinden ödeneceği düşünüldüğünde pek güzel bir haber olmuyor.



Sn. Olsan Oran, geçtiğimiz gün Serdarlı Belediyesi ve bölge sakinlerinin yapmış olduğu ‘Serdarlı Belediyesi kapatılamaz’ eylemine sizde katılarak destek vermişsiniz. Bir UBP Mağusa İlçe Başkanı olarak bunu yapmanız oldukça dikkat çekici.



