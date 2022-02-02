Onlar Bizim Canımız Herşeyimiz Onları Koruyalım. Arkadaşlar herkese selamlar bu yazımı genel olarak paylaşıyorum lütfen kimse gücenmesin kırılmasın Sınırüstü'nde bulunan Halk Vafkı Sığınmaevi'nde yaşanan olayları esefle kınıyorum anne, babalarımıza ,nenelerimizi, dedelerimizi koruyalım ve onlara sahip çıkalım neden onları bakım evlerine veriyorsunuz onlara bakmak bu kadar zor mu lütfen biri çıksın söylesin onlar bize böylemi yaptılar bizleri böylemi büyüttüler arkadaşlar biz onları böyle bakım evlerine mi bırakacağız yani siz eğleneceksiniz, gezip tozacaksızınz yada gece alemlerinde gezeceksizin ve onları bu gibi yerlere mi bırakacaksınız içiniz nasıl rahat eder arkadaşlar nasıl? Tamam bazı yerler iyi olabilir peki iyi olmayan yerler için ne diyeceksizin bu olay ortaya çıkmasaydı kim bilir bu insanlar ne olacaktı onun içinde onlara sıcacık evinizde bakmak bu kadar mı zor bir altını değiştirmek yada bir ilaç almak yada yemek yedirmek zor mu yada her sabah uyandığınızda onları gidip öpmek sarılmak koklamak bu kadar mı zor bu hayat herkes hasta olacak herkes yatalak hastası olacak yarın o bir gün çocuklarımız bize de mi böyle yapacak lütfen söyleyin asla buna izin vermeyin. Bakın görün babamız ama biz babamıza en iyi şekilde bakıyoruz ona en iyi sevgiyi gösteriyoruz şuan birşey bilmeseler de bizleri görüp duygulansalar da asla onu bırakmadık çünkü onlar bizim için canımız kanımız herşeyimizdir iyi ki vardırlar

(Ahmet İkidereli)



Dutturdular bir CTP-UBP koalisyonu diye! Muhalefeti ortadan kaldirma cabasi midir bu? Toplumlarin hukmedenlerin karsisinda farkli bakis acisi ortaya koyacak muhalefete de ihtiyaci vardir! Muhalefet bu halkin dilinde sigara sondurme hayali kuranlara, kendi ikbali icin halkin cikarlarini takas edenlere ve vatan sevgisi alacagi komisyonla dogru orantili olanlara birakilmayacak kadar onemli bir gorevdir! Halk da bu gorevi CTP'ye vermistir!

(Alev Şensoy)



Hakkını arayan çalışanı grev yaptı diye tehdit etme cüretini gösteren basiretsiz bir anlayışla karşı karşıyayız. Greve çıkan çalışan anayasal hakkını kullanması hiçbir gerekçe ile sınırlandırılamaz... Bu tutuma bürünen ve artık kendilerini kaybeden arkadaşlarımızı hayretler içerisinde izliyoruz. Derhal istifa edip daha fazla kendilerini ve güzide kurumumuzu yıpratmasınlar...

(İlke Davulcu)



Memleket ciddi şekilde hizmet bekliyor. Milletvekilleri mazbatalarını aldı, tamamı, hizmet için hazır olduğunu söylüyor. Kim, nerede, nasıl hizmet edecek? Gerçekten yeniden vekil seçilenler, nasıl hizmet edeceklerini biliyorlar mı? Gerçekten emin değilim. Peki hizmet nasıl olur?

En geniş işbirliği olmayacaksa, hizmet de olmayacak. Elbette bu ülkede bir grup, hükümet başarısız olsun, ister UBP ister CTP, fark etmez. Siyasette değişimleri iktidarın başarısızlıkları sağlar. Peki bizim bir başarısızlık daha kaldıracak halimiz kaldı mı?

İki model öneriyorum günlerdir hükümet için. Birinci model, madde madde icraata dayalı, yasal değişimlere dayalı UBP- CTP hükümeti. Bunun için ciddi bir program ve yasa yasa yol haritası gerek. Bu ülkeyi dönüştürecek model. Ancak iki parti de bu konuda samimi değil

CTP tabanı öncelikle bu modele karşı? Neden? Kafalarda olan şu: “Zor bir dönem. Gelsinler hükümete, hata yapsınlar. Zaten bizim oyumuz artacak.” Mantık bu. CTP açısından doğru, ancak toplumsal bakış açısıyla yanlış. Bu tabloda iktidar kim olsa fark etmez

(Hüseyin Ekmekçi)



Askerlere yine mi izin yokmuş!

Niye?

Hem “barışa ihtiyaç yok, ülkeye 1974’te barış geldi” diyorlar.

Hem de kışlalara kapatıyorlar gençleri!

İstedikleri zaman izinleri kaldırıyorlar.

Anayasa’nın 10’uncu maddesi yurt savunması için tüm yetkiyi kolorduya veriyor, Cumhurbaşkanı da Başbakan da işlevsiz kalıyor, anladık.

Tamam da gençlerin özgürlüğünü kısıtlamak bu kadar sıradan olmamalı…

“Nöbetler dönmez” diye bir şehir efsanesi yaratılmış, saatlerce elde tüfek ayakta tutuyorlar çocukları… Kimi, neyi, niçin bekliyorlar kimse bilmiyor

(Cenk Mutluyakalı)

