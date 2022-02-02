Sn. Faiz Sucuoğlu, partinizde yeni milletvekillerinden bazıları bakanlık için nabız yokluyormuş diye duyduk. Acaba sürpriz isimler yeni kabine de yer alacak mı?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta Cuma gününden beridir yakalandığınız koronavirüs nedeniyle evinizden bakanlık işlerini yürütüyorsunuz herhalde. İnşallah durumunuz kötüye gitmemiştir…



Sn. Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz yıl turizmde azıcık olsun bir kıpırdanma olmuş ve ortalama doluluk oranı yüzde 27’ye yükselmiş. Herhalde 2022 geçtiğimiz yıla göre yüzde yüz bir artışla yüzde 50 doluluğa ulaşacaktır…



Sn. Sibel Siber, yeni bir parti kurulmasına ihtiyaç var mı yok mu yönünde yaptığınız nabız yoklamalarınız nasıl gidiyor? Ama dediğiniz gibi siyasette bir ruh eksikliği olduğu ortada…



Sn. Arslan Bıçaklı, Güney Kıbrıs’ta işe başlayan Kıbrıslı Türklerin sayısı yavaş yavaş artmaya başlamış. İnşallah bu sayı daha da artar. Zira ülkemizde işsiz gençlerin üçüncü ülkelere göç etmeleri yerine ülkemizde hayatlarını kazanmaları çok iyi olur…



Sn. Cafer Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin tadilatını yapmak için İnşaat Müteahhitleri olarak harekete geçmeniz çok yerinde. İnşallah bu alan en kısa zamanda eski haline döner…



