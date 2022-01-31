Sn. Faiz Sucuoğlu, partinizin verdiği hükümet kurma yetkisiyle kurmaylarınızla birlikte yeni hükümet için kolları sıvadınız. Aldığımız haberlere göre, güçlü bir hükümet için en az 30’lu bir milletvekili hükümet hedefindeymişsiniz. Hade hayırlısı…



Sn. Ali Pilli, bir kez daha anlaşıldı ki tüm bakanlar arasında en çok sevilen bakan sizsiniz. Zira sevenleriniz karantinada olduğunuz günlerde sizi hiç yalnız bırakmıyor…



Sn. Zorlu Töre, bu kez Meclis başkanlığı için oldukça iddialı olduğunuzu öğrendik. Partiniz eğer bu yönde bir karar alırsa seçilmenizde bir mani yok gibi görünüyor.



Sn. Fikri Ataoğlu, daha hükümet görüşmelerine başlamadan partinizden bakanlık konusunda isteklilerin sayısı oldukça fazla. Bu konuda başkan olarak elinizi masaya vurmanızda fayda var…



Sn. Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi’nde başkanlık konusunda isminiz öne çıkmaya başladı. Anlaşılan o ki, solda küskünleri bir araya getirme görevi size düşecek…Kolay gelsin…



Sn. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi kontrolünde olan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramı inşallah en kısa sürede sona erer. Vakıflar olarak bu yerlerdeki yaşlılarımıza sahip çıkmanız en önemli göreviniz olsa gerek…

