Mağusa'da bir markette gördüm.

İçim yandı.

Bir haftadır, aynı fiyata satmakta ısrar ettiği Portakallardan; çürüyenleri ayırıyordu.

Yaklaşık yüzde altmışını, çöp naylonuna dolduruyordu.

Be Mübarek!

Rahmetlik Zerzevatçı Garip Bubamın yaptığını yapsana.

Ayır, bir köşede daha ucuza sat.

Koy bir naylon çantaya;

On lira çantası de.

Olmaz mı?

(Hüseyin Garip)



Akaryakıta birileri indirim olacağını söylediydi perşembeye ama o perşembe bir türlü gelmedi ama söyleyen hangi perşembe olduğunu söylemedi. Yılda 52 perşembemiz var umudunuzu kesmeyin daha perşembe çok.....

(Ersoy Saydağ)



Alt yapısı olmayan bu ülkede yolda gidebilmek için

araba degil, sandal gerekli.

(Bedia Balses Çeliker)



Genç genç erkeklerin yüzlerindeki o pis sakalları yok mu...

Medeni ve eğitimli insanlara,

Hiç yakışmıyor.

Moda demeyin sakın!

(Ülker Fahri)



Sosyal yapının temelleri yıkılıyor giderek...

Hükümetin riyakarlığı, iş bilmezliği, samimiyetsizliği, sıradanlığı ve tahakkümü ortadadır.

İki yanlıştan bir doğru çıkmıyor yine de…

“Hasta bakmıyoruz” ya da “Okula gitmiyoruz” özlü bir eylem modeli demokratik olarak tanımlanmış değildir.

Yasalarda ve sözleşmelerde yeri yoktur. Hayatla örtüşmüyor.

Hükümet değil, çocuğunu özel okula gönderemeyen aileler ya da özel hastanelere parası yetmeyen dar gelirliler cezalandırılıyor aslında… Terle emekle örselenen vergi mükellefinin hakkı yeniyor.

(Cenk Mutluyakalı)





Sadece sorunlarla boğuşan, sorun çözemeyen bir yapı… Oysa proje üreten, finansını yaratan, doğru alanlarda ilerleyen, girişimci, yenilikçi bir kamu yönetimine ihtiyacımız var. Bunun için yapılması gereken bellidir, ama yapacak siyasi yapı maalesef yok…

Siyasi partilerin söylemlerine, manifestolarına bakıyorum. “Oy almam” kaygısı ile sorunların etrafından dolanan dolanana. Devlet vatandaşı için yoksa, neden var? Kamu vatandaşına hizmet edemeyecekse, neden bu kadar maaş öder? Bunu sorgulayan var mı?

Kamu, sağlık hizmeti veremiyor. Vatandaş, devletten aldığı sağlık hizmetleri için, borç harç, kaynak yaratıyor. Eskiden Devletten aldığı ilaçları şimdi alamıyor. Hekim karmaşası devam ediyor. Hasta bakmama özgürlüğü dahil… “Tam gün kamusal sağlık hizmeti” diyebilen var mı?

(Hüseyin Ekmekçi)

