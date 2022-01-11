Sn. Faiz Sucuoğlu, bugün Türkiye’ye yapacağınız ziyarette çantanızda hangi konular var? Acaba yaşanan ekonomik kriz mi yoksa yaklaşan seçimlerle ilgili destek arayışı mı önceliğiniz olacak?



Sn. Resmiye Canaltay, yapımı tamamlanan yollarda son kontrolü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı mı yapıyor? Yoksa parayı veren biz olmadığımız için kontrolü biz yapmıyor muyuz? İnşallah biz yapıyoruz.





Sn. Koral Çağman, bugün yeniden toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu için acaba yeni bir rakam belirlendi mi? Yoksa mevcut rakam yeniden masaya konularak işverenlerle bir pazarlık mı yapılacak?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, bu ekim yılında bereketli yağmurların devam etmesi herhalde Tarım Bakanlığı olarak en çok sizleri mutlu etmiş olsa gerek. Zira geçtiğimiz yılın kuraklık ödemelerinden dolayı şu anda fonun kasası bomboş herhalde.





Sn. Ahmet Latif, Akdoğan bölgesinde ‘baraj’ olarak bilinen çukur alana su gelmesi başta siz olmak üzere bölge halkını sevindirmiş. İnşallah devamı gelir. Zira bu gibi çukur alanlara biriken sular yer altına çok fayda sağlıyor.



Sn. Mehmet Dursun, yaklaşan seçimlerle ilgili tahmininiz nedir? UBP’nin tek başına iktidar beklentisi tutar mı diyorsunuz? Yoksa yine koalisyona gebe bir seçim sonucu mu var?

