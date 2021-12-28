

Sn. Faiz Sucuoğlu, maaşlar konusunda yaptığınız açıklamada Cuma günü 13. Maaşlar konusunda sürpriz olabileceğini açıkladınız. Bizce bu sıralar pek fazla ümitlendirici açıklamalar yapmasanız iyi olacak. Zira gerçekleşmemesi halinde siz sıkıntıya gireceksiniz.



Sn. Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı döneminizde acaba Meclis Genel Kurulu’nu topladığınız sayı kaç oldu? Zira neredeyse Ekim ayından bugüne kadar Bütçe görüşmeleri dışında çok fazla toplantı olduğunu hatırlamıyoruz.



Sn. Olgun Amcaoğlu, okullarımızda her geçen gün artan pozitif vaka sayıları tedirginlik yaratıyor. Bu konuda okul yönetimlerine daha fazla yetki verilerek, bulaşın önüne geçilmesi için tedbirler artırılması gerekiyor.



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanı olarak 2021 yılını tamamladığımız bugünlerde 2022 yılı için turizmde hedef ne olarak belirlendi? Bu yılı inşallah aratmaz.



Sn. Ozan Elmalı, Sendikal Platform olarak bugün gerçekleştireceğiniz eyleme nasıl bir katılım olmasını bekliyorsunuz? Herhalde 10 binlerin sokağa inmesini beklemiyorsunuzdur.



Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün sezonun ilk devresini lider bitirmesine rağmen forvet hattına oldukça deneyimli ve uluslararası tecrübesi olan Pote’yi transfer etmeniz hedefinizin sezonu çift kupayla kapatmak olduğunu gözler önüne serdi. Bol şanslar.



