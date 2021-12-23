Açlık sınırında olan Asgari Ücretin artırılması konusunda “Ama” “Fakat” ile başlayan cümleler kurmak, artışa karşı çıkmak, “Serbest Piyasa” veya “Şimdi işten çıkarmalar olacak” gibi imalarda bulunmak, 2021 yılında kölelik geri gelsin demekle eşdeğerdir… Şimdi “Görünmez el” zamanı değil, Görünür bir vicdan sahibi olma zamanıdır…

(Mehmet Ekin Vaiz)



İşveren olmadan alınan asgari ücret kararı nasıl sonuçlar doğuracak ?

Unutulmasın birçok işletme ayakta kalabilmek için şuan lambadan tavşan çıkarıyor !!!

Emekçi düşünülsün şikayetiniz yok, fakat bu karar sonrası personeline bu parayı ödeyemeyecek olan işletmelerin nasıl önlem alacağını düşündünüz mü?

Bunun doğuracağı sonuçlar için Sosyal sigortalar hazır mı?

(Hasan Gazioğlu)



İşçinin “yaşayabileceği” ücret, işverenin “ödemeyeceği” rakama gelmişse bunun adı toplumsal iflastır.

İşçi, emekçi, çalışan, üreten bu ücreti hak ediyor.

Hesap ortada:

4-5 bin lira maaşa yaşanmıyor artık!

İşveren - çok kazanan kimi sektörler dışında- bu piyasa koşullarında, bu rakamları nasıl ödeyecek bilemiyor.

Esnafın ve mütevazi işletmelerin, hele de yüksek kârlılığı olmayan kurumların destek programları yaratılmadan bu süreci atlatabilmesi mümkün değildir.

Asgari ücretteki artış bir işsiz sarmalına dönüşmemelidir.

Eşit işe eşit ücret ve adil gelir dağılımı için bu ülkenin kaynakları hakça paylaşılmalı ve rasyonel bir ekonomi politikası uygulanmalıdır.

Asıl tehlike, asgari ücret artarken, hayat pahalılığı da olağanüstü yükselecekse, alım gücü değişmeyecek ve büyük bir yanılsama ortaya çıkacaktır.

Bu zemin çürüktür!

Enflasyon ve kur hepimizi yiyecek.

Uluslararası hukuk, siyaset ve ticaretin içine girmeden, birleşik Kıbrıs’a ulaşmadan ve bu uydu(ruk) devletten kurtulmadan olmayacak.

(Cenk Mutluyakalı)



Benzin pahalı olacaktı, vermediler. Yolda kaldık.

Şimdi indirim olacakmış, bu sefer ben almam, gene yolda kalacayık.

İnadım inat.

Ya indirim ya yolda kalma.

(Cenk Özdağ)



Yandaş televizyonlardaki ekonomistler gerçekten çok enteresan yorumlarda bulunuyorlar. Yeni alınan kararları göklere çıkaracaklar diye ortaya çok yaratıcı teoriler atıyorlar. Bu iş gerçekten Nas Kapital'a döndü. Allah bizi korusun...

(Mete Hatay)



Aylık net 6090 TL Asgari ücreti alkışlayanlarda, masayı terk edenlerde 1 ayını belirlenen bu ücretle geçiren kişiler değil. 6090 TL ile evinin kirasını, elektriğini, suyunu, sürdüğü aracın benzinini ödeyebilen, okula gönderdikleri çocuklarına boyunlarını bükmeyecek bir harçlık verip onların temel besin maddelerini; etini, sütünü, yumurtasını, meyvesini sofraya koyabilen varsa bu iletinin altına istediğini yazsın...

(Göktürk Ötüken)



