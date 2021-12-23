Sn. Faiz Sucuoğlu, erken seçim için geri sayım sürerken, hükümet olarak bazı kararlar almakta zorlandığınız gözlemleniyor. Örneğin Kıb-Tek konusunda. Herhalde seçim öncesi hükümet ortakları olarak elektriğe zam yapmak istemiyorsunuz ama şartlar da zorluyor.



Sn. Koral Çağman, 2022 yılının ilk asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı ilk toplantıdan yeni asgari ücreti belirlemesi herkesi şaşkına çevirdi. Ama belirlenen yeni asgari ücret iş hayatında sıkıntı yaratacak gibi.



Sn. Dursun Oğuz, yaptığınız açıklamada 13. maaşların Ocak ayında ödeneceğini belirtiniz. Bunun nedeni ise herhalde elde kaynak olmayışı olsa gerek. Allah kolaylık versin.



Sn. Hasan Ecer, seçim gezilerinize dün bağımsız olarak Lefkoşa’daki daireleri dolaşarak devam etmişsiniz. Ama bazı vatandaşların boykot kararında ısrarcı olması moralinizi bozmuş. Kolay gelsin.



Sn. Tuluy Kalyoncu, eski bir Kıb-Tek çalışanı olarak son günlerde artan elektrik kesintilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Santrallere acaba gerekli yatırım yapılmadığı için mi yoksa Kıb-Tek’in borç yükünden dolayı mı oluyor bu kesintiler.



Sn. Mahmut Kanber, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası başkanlığı görevinizden istifa etmeniz dikkat çekici. Keşke tüm milletvekili adayları sizin kadar duyarlı olabilse.





