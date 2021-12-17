Baba gidiyorum ben

Eskiden ülkemden sonra , ikinci vatandaşlığım bulunduğu Londra’ya geldiğimde fazla dayanamaz ülkeme dönerdim. Çok denedim küçüklüğümden beri olmadı yapmadıydım, fazla kalamadım.

Çünkü Ben Adama ülkeme aşıktım. Son Baba Ben gidiyorum dediğimde bir yıl oldu, ‘oğlum 3 ay sonra burdasın yine’ demişti.

İçimden tereddütler yaşamıyor değildim. Taki 6 ay evvel Kıbrıs’a tatile gelene kadar.

Eskiden yurt dışında tatilde dahi fazla dayanamayan Ben.

Şimdi ülkemde fazla dayanamadım.

Her iki ülkede de farklı ülke tecrübeleri edindim.

Tek diyebileceğim, gençlerin çoğunun geleceğini düşünen aileler varsa üzülerek söylüyorum, yurt dışına göndersin. Kıbrıs’ta 5 ayda aldığın maaşı burada 1 ayda alıyor üstelik 1 aylık maaş ile tatil, alış-veriş, ihtiyaç, teknoloji alışverişler 2 ayda araba bile borçlanmadan alıyorsun.

Baba gidiyorum Ben. Ve gittim , özlemle fakat çaresi olmayan bir elveda ile gittim .

(Teysir Tarazi)





Göz Göre Göre Bir Kurumumuz Daha Yitiriliyor! Herkes Seyirci..

AKSA'dan 1.94 TL'ye alıp (güncel kur ile 2.19'a geliyor), 0.98'e satıyor. Yaklaşık 2.6 TL'lik maliyetine rağmen 0.98 TL'ye satmaya devam ettirilen KIB-TEK, günlük 6, aylık 190 milyon TL'ye yakın zarar ediyor! Kamusal alan ağırlıklı alacağını tahsil etse bile 0.98'e sattığının karşılığını almış olacak. İlgili Bakan, biliyor ama düzenlediği basın toplantısı ile kendini kurtarıp topu taca attığını sanıyor. Sadece o değil tabii. Herkes seyirci

(Tuluy Kalyoncu)



Yaşadığım süre boyunca, bu denli sürekli zam durumuna ilk kez şahit oluyorum.

İki soru geldi aklıma;

1) Yakın zamandaki seçimde , bu zamların yapıldığı şu dönemde iktidar olanlar , seçimi kaçıncı sırada bitirir?

2) Bu zamlardan şikayet etmeyen yok. Peki nüfusu belli olmayan Kuzey Kıbrıs'ta bire bir herkese ulaşıp organize yapıldığını ve çok büyük kitlesel bir eylem planlandığını farz edin, tüm nüfusun veya ulaşılanların kaçta kaçı sokağa iner veya ülkeyi her yeriyle adeta kilitler?

(Mehmet Güneyli)



Akaryakıtı döviznan satın artık da siz da rahatlayın biz da... Yetişmez 2 güne bir zam yaparsınız bir da millete yakıt vermezsiniz daha bahalı olacak 2 gün sonra diye...

(Ahmet Vamık)



Bugün Namık Kemal Lisesinde ders esnasında tavan çocukların üzerine çökmüş..bir öğrenci yaralanmış..yani nerden bakarsan bak cok üzücü olması bir yana çok sinirlendiğim bir olay oldu..Okulların ne derece sahipsiz bakımsız ve güvensiz olduğunu çok net gösteren bir olay..Bakalım bu durumda kaç okul var?!!Ya daha vahim sonuçlar ortaya çıksaydı kimdi sorumlusu?!!!Çok geçmiş olsun öğrencilerimize öğretmenimize..

(Bala Kayadelen)



Hiç aç kaldınız mı?

Çaresiz?

İşsiz?

Kira ödeyecek durumda olamamak...

"Da mış, neden gidip Rum tarafında çalışacaklar" üzerine milliyetçilik söylemleri.

İnsan gibi yöneteydik da, Rumlar gelip burada çalışsaydı...

Söylenmeyin...

Değil 8 bin, 18 bin kişi gidecek...

(Hüseyin Ekmekçi)



Nar ekşisinin kdv'si sıfırlandı....

Memleketçe rahat bir nefes aldık, huzura erdik nihayet.

Önlem yok, tedbir yok,nerede bu hükümet diyenler sus pus.

Bu da size kapak olsun eyy muhaliflerrrr.

Bu da mı önlem değil eyy ateyizler?

(Cenk Özdağ)

