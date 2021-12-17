Sn. Faiz Sucuoğlu, Türkiye’den kaynaklı TL’nin değer kaybı nedeniyle ülkemizde de yaşanan alım gücünün düşmesi ilerleyen günlerde daha büyük sosyal patlamalara neden olabilir. Bu nedenle piyasayı rahatlatıcı tedbirlerin artırılması şart.



Sn. Olgun Amcaoğlu, dün Namık Kemal Lisesi’nde yaşanan tatsız olay, bir kez daha okullarımızda binaların her yıl elden geçmesi gerektiğini gözler önüne serdi. İyi ki daha büyük bir olay yaşanmadı. Geçmiş olsun diyoruz.



Sn. Sunat Atun, geçtiğimiz Salı günü yaptığınız açıklamada akaryakıtta tedarik sorunu yaşanmayacağını söylemenize karşın dün halen birçok akaryakıt istasyonunda benzin ve Eurodizel bulunmuyordu. Bunun sebebi nedir?



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak TL’nin değer kaybını turist artışı olarak değerlendirmek gerek. Bunun içinde turizm acenteleri yurt dışında bu yönde bir pazarlama yapmalı. Herhalde bunu değerlendirmeye almışsınızdır diye düşünüyoruz.



Sn. Erkut Şahali, yaptığınız paylaşımda son olarak hükümete girdiğiniz 4’lü koalisyon döneminde yine dövizin aşırı yükselmesine karşın uyguladığınız politikalarla bütçenin açık değil fazla verdiğini ifade ettiniz. Ancak sayın Başbakan bunu böyle değerlendirmiyormuş.



Sn. Mustafa Kabasakal, takımınız Gençler Birliği’nin ilk devrenin son iki haftasına girerken liderlik koltuğunda oturması keyfinizi ikiye katlamış. Acaba bu sıralamayı sezon başında bekliyor muydunuz?

