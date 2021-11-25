Arkadaşlar bugün 4 nolu arpa ambarına arpa almaya gittim . Hibe arpayı sordum sıraya koydukları için benim sıramın pazartesi olduğunu söylediler, güzel birşey ama torbalama olmayacağını söylediler. Tehdit vari bir arpanın torbalanması 1 buçuk TL’dir bu kurumu ne kadar zarara uğratacağını tahmin bile edemezsiniz. 5000 civarında üretici vardır. Bu da ortaya uçuk rakamlar çıkarır. Orda 10-15 arası personel var 4 numaralı ambar Yeni Boğaziçi Belediyesi’ne bağlı olduğu için bu kurumda para kaybeder. Bir kamyon 500 TL 1000 TL arası para ister ambara gitsin da gelsin. Hibe arpa alma bitince kredili arpa almaya başlanacak. Bu üretici bu hava şartlarında arpayı nere koyacak Tarım Bakanını göreve çağırırım bu kurumun bu zarara uğramasına izin vermesin.

(Koray Diran)



Oturup krize ağlamakla yönetmek olmuyor...

1 -Kısa vadeli, hane halkının nefes alabilmesi için döviz borç, KDV, okul harçları, kiralar vb. konusunda gün geçirilmeden adım atılmalı…

2- Derhal, Ankara ile TL’nin yarattığı enflasyon farkının HEMEN ödenmesi ile ilgili görüşülmeli.

3- Ankara-Brüksel-BM- Güney Kıbrıs ile Euro’nun GÜVEN YARATICI Önlemler başlığında ele alınması için HEMEN girişim yapılmalı, Avrupa Birliği tarafından hali hazırda AB toprağı kabul edilen Kuzey Kıbrıs’ta Euro kullanımı ve yardımı derhal gündeme alınmalı.

(Ürün Solyalı)





70li yıllarda Türk sinemasında ağlama dönemi vardır. Herkes bilir o klasik sahneyi. Aşıklar bir birine iki cümle kursa aslında kavuşacaklar. Ama gel gör ki tüm film izleyenleri ne kadar ağlatabiliriz diye çekildiği için. Aşıklar kavuşamaz bir türlü. Bizim siyasetimiz de eski dönemden kalma bir film gibi.

(İlke Davulcu)



Hepimiz öğreniriz, ama öyle, ama böyle, mutlaka bir şeyler öğrenir, ayakta dururuz.

Öğretmen öğretir!

Bıkmadan, usanmadan çabalar, elzem olanı mutlaka öğretir.

Bu sayede hayatta yol alırız.

Tüm öğretmenlere minnet dolu selamlar...

(Erkut Şahali)



Dünyanın hiçbir ülkesi, bozuk kamu yapısını düzeltmeden, ekonomisini ayağa kaldıramadı. Bizde de öyle olacak. Kamu doğru kurgulanmadı, Liyakat öldürüldü, partizanlık öne çıktı; “liderine en çok yaklaşabilen” makam sahibi oldu, ast- üst ilişkisi bozuldu

Özel sektör kamudan daha çok üretiyor, daha verimli, daha çok teknoloji kullanıyor. Özel sektörün hızının çok gerisinde bir kamu yapısı oluştu. Yetmedi, özel sektörün yarattığı tüm iç kaynak da maaş ve benzeri giderlere yetmeyecek duruma geldi

Özel sektörde de vergi adaleti sağlanamadı. Dar gelirli, dolaylı vergilerle bozuk kamu düzeninin, bozuk mali yapının finansörü haline getirildi. Dar gelirliyi koruyan bir sistem olmadığı gibi, dolaylı vergilerle de adeta soyuluyor

Bu bütçe yapısı içerisinde hükümetlerin icraat falan yapması hikaye. Toplanan para ancak da maaşa yeter. Siz bakmayın, “400 milyon TL maaş ödeniyor” denmesine. Kurumlar, belediyeler, sosyal sigortalar, ek mesai, sözleşmeliler, danışmanlar derken… Bu rakam iki katına çıkıyor

Doğru çalışan tüm kurumlar çöktü. Üretim kalmadı. Adalet terazisi maalesef bozuk düzenden yana. Bu yapı içerisinde, toplumun canını yakan döviz sorununun yaralarının sarılmasını bekliyoruz. Sarılamayacak, bu bozuk yapı vatandaşa çare olamayacak

Halen daha ülkeyi yöneten hükümet, “o ne der, bu ne der, o gazeteci beni eleştirmesin, filanca işadamı bana küsmesin” dengeleri içerisinde ülke yönetmeye çalışıyor. Tuhaf. Erk sende, makam sende, yetki sende. Sen doğru olanı yap bu toplum için, gerisi hikaye

(Hüseyin Ekmekçi)



