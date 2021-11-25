

Sn. Faiz Sucuoğlu, dün toplanan Meclis Ad-Hoc Komitesi bir uzlaşıya varamaması sonucunda seçime yine karma oy sistemiyle gidilecek. Bu sistem partiniz için önemli sayılacak bir oy kaybı anlamı taşır mı?



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak bir kur sabitlemesi olayına sıcak bakıyorsunuz herhalde. Zira yükselen döviz kurları nedeniyle vatandaşın alım gücünün düşmesi Maliye’nin kasasına para akışını da düşürür sanırız.



Sn. Resmiye Canaltay, bazı icraatlarınız nedeniyle iş dünyasıyla karşı karşıya gelmişsiniz. Seçimler öncesi bu şekilde iş dünyası karşınıza almak hem size hem partinize pek yaramayacaktır.



Sn. Cemal Özyiğit, partiniz TDP’nin yapılacak olan erken genel seçime solda bir ittifakla girmesine partilileriniz tarafından sıcak bakılıyormuş. Acaba TDP MYK’sı bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



Sn. Ömer Emiroğlu, emekli bir öğretmen olarak yıllar sonra öğrenciniz olan öğretmenlerle buluşmanız herhalde sizi çok duygulandırmıştır. Allah sizi ve sizin gibi geleceğe ışık tutan öğretmenlerimizi eksik etmesin.



Sn. Turgay Deniz, ekonomimiz için şu anki çıkış yolu ne olmalıdır? Yapılacak en iyi çalışma herhalde kur sabitlemesidir değil mi? Bu arada İmar Planı konusu inşallah bir sonuca varır.



