Ulusal Birlik Partisi kurultayı tamamlandı. UBP tabanı, tarihte eşine az rastlanan bir destekle Faiz Sucuoğlu’na sadece parti başkanlığını değil “liderliği” de verdi. Yüzde 60’ın üzerinde bir destek, Eroğlu sonrası hiçbir siyasiye nasip olmadı.

Faiz Sucuoğlu’nun kafasında iki formül var. Bu iki formülden biri ile ülkeyi erken seçime götürecek.

Faiz Sucuoğlu’nun önündeki ilk seçenek Halkın Partisi. 6 HP, 3 de bağımsız desteği ile nisap ve komitelerde sorun yaşamayacak bir formülü zorlayacak. Ancak, HP’nin bağımsız üç “firari” vekil ile işbirliği yapıp- yapmayacağı merak konusu

Sucuoğlu’nun önündeki ikinci formül, aslında bize 11 aydır azap veren formül. 3 DP, 3 bağımsız, 1 de Millet Partisi vekili ile “eklektik” bir hükümet modeli. Burada da “azınlığın çoğunluğu” yönettiği ve “kişisel ikbalini” düşünenler öne çıkabilir, ilk tercih değil

Bir diğer nokta da Faiz Sucuoğlu’nun CTP ile kuracağı diyalog. Başta seçim yasası olmak üzere, iki büyük partinin meclisi de kangren haline getiren noktalara ortak müdahalesi gündemde. Belediyeler reformu ve vergi reformu da bu paket içerisinde

Gelelim işin esasına. Bu üç adımın da hiçbiri gerçekleşmeyebilir. Sucuoğlu partinin başında, UBP’li bir başbakanla veya başbakan vekili ile seçime gidebiliriz. Hem de 2 ay içerisinde. Şu an güçlü bir formül de bu. Ancak burada da Sucuoğlu’nun etkin liderliğine

ihtiyaç var

(Hüseyin Ekmekçi)





UBP Fabrika Ayarlarına Geri Döndü...

Aklıma hep bir fıkra geliyor... şimdilik bende kalsın...

Bir yılı aşkın süredir kendi sorunlarımız İle hakkımız ve de yetkimiz olmamasına rağmen ülke gündemini işgal ettik meşgul ettik Halkımıza da zarar verdik...

Şimdi fabrika ayarlarımıza tekrar dönmüş bulunmaktayız...

Ancak herkesin çıkarması gereken bir çok ders vardır...

- Partimizin Başkanlık konusundaki belirsizlikten bıkmış usanmış Artık yeter demiştir...

- Türkiye’nin bu kurultayda taraf olduğunu söyleyen, ima eden veya avantaja çevirmek için kullanmaya çalışanlara üye, memur Başbakan istemiyoruz mesajını vermiştir...

- Hasan Taçoy’un kimse ile sorun yaşamamasına rağmen Eroğlu ve ekibine yakınlığından onlarla çalışmasından dolayı veto edilirken aslında Eroğlu ve ona yakın olanlara hele bir durun yeter artık demiştir...

Adayların yaptıkları stratejik hataların da bu olayda Sucuoğlunun birinci turdan ve tartışmasız mutlak galibi olmasına ciddi katkı sağlamıştır...

(Gürsel Uzun)



Bana soranlara "bu noktadan sonra videosu olmayan siyaset arenasına girmesin" derim...

Nasıl olsa siyasette halkın, vatandaşın yararına hiçbir şey yap(a)mıyorsunuz...

En azından insanların gönlü hoş olsun, çekirdek çitlesin, film izlesin, dedikodu malzemesi falan çıksın.

Vatandaş da videolarla oyalanırken bu arada tüm o söyleyip de yapamadıklarınızı da unutturmuş olursunuz, gündem değişir... Ne pahalılık kalır, ne zam, ne asgari ücret, ne döviz vs...

Ülkenin içinde bulunduğu bu son noktada, artık halkı videodan başka hiçbir şey mutlu etmez...

Vatandaşa bir borcunuz var...

Her hafta sonu başka bir aksiyon meselâ....

En son da bir "Best of..." compilation çıkarırsınız;

Tadından yenmez...

(Raif Uzkan)



Partili değil, tarafsız ve adil bir cumhurbaşkanı istiyoruz.

Bir parti sempatizanı gibi kurultayda bir partinin üyelerini coşturmak için seçilmedin oraya...

Ya da sürekli halkın vergileriyle Türkiye 'de gezip tozmak için de seçilmedin...

Seni seçenler eminim kendileriyle gurur duyuyordur ama duyarlı vatandaşlar bu makamda oturan kişinin orası için gerekli kriterlerin onda birini bile taşımadığının farkındadır...

(Halil Tunç)





Bir ülkenin demokrasisi sadece sol cenahın sahip çıkması ile değil tüm siyasi yelpazenin demokrasiye sahip çıkması ile kurumsallaşır. Ülkenin en büyük sağ partisinin başkanı bugünden itibaren demokrasiye ve iradeye müdahaleyi bizzat yaşamış ve parti tabanının açık ara desteğiyle 1 yıl gecikmeyle de olsa hak ettiği konuma gelmiştir... Demokrasimiz için hayırlı olmasını dilerim umarım artık kimse bu ülkede hiçbir seçime ve kurultaya müdahale etmeye cesaret edemez...

(Mehmet Ekin Vaiz)