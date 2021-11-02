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Mesajınız Var
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Sn. Ersin Tatar, dün bir kabulünüzü sonrasında yaptığınız açıklamada Meclisin yeni hükümeti beklemeden bütçe çalışmalarına başlaması gerektiğini belirttiniz. İnşallah bu uyarınız dikkate alınır.
 
Sn. Faiz Sucuoğlu, bir yıl rötarlı da olsa UBP genel başkanlığınız hayırlısı olsun diyelim. Parti genel başkanı olarak yaptığınız ilk hamle dikkat çekici.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, partinizin gerçekleştirdiği kurultay sonunda kazanan kişinin yanında hiçbir bakan veya UBP milletvekilinin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Bunun herhalde geçerli bir açıklaması var.
 
Sn. Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi’nde yapılan kurultay sonucu ezici bir üstünlükle Faiz Sucuoğlu’nun başkan seçilmesi herhalde moralinizi bozdu. Zira Faiz beyle oldukça gerilimli bir geçmişiniz var.
 
Sn. İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’nde aybaşı itibariyle yüzlerce çalışanın görevine son verilmiş. Bu işçilerin işlerine son verilmesi ile ilgili süreç başınızı ağrıtacak gibi.
 
Sn. Hasan Sertoğlu, BTM kulüpleriyle yapacağınız eylem için destekler her geçen gün artıyor. Bu eylem sonunda umarız kazanan taraf futbol olur.
 
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