Sabah markette kasa sırasındayım önümdeki yaşlı kadın sepetinde ki erzakı hesaplatırken kasiyeri uyardı "150 TL'yi geçmesin başka limitim yok gızım" memleketin durumu bu...

(Göktürk Ötüken)



Bu arada benim şimdilik videom yok ama itiraf edeyim fotoğrafım var. Bundan yaklaşık 2 sene önce Salamis Hotel’deki halkın katılımı toplantısından sonra, ilkokul arkadaşım bir müteahhit beni Kelin Yeri’ne yemek yemeye davet etmişti. Oraya gittiğimde masada bölgeli birkaç Müteahit arkadaş daha vardı. Bu arada yan masada bulunan bir Hıyar benim masada yemek yerken fotoğrafımı çekip beni tehdit etmeye çalışmıştı. Fotoğrafa bir türlü ulaşamadım. Ulaşırsam siyasi rakiplerimden önce ilk ben paylaşacağım

(Merter Refikoğlu)





Hayatımızla oynuyorlar..!

Baktım markette zencefilli gazoz da var, ithal etmiş büyüklerimiz, sağ olsunlar. İçinde zencefil var mı? Yok. Aroması da, rengi de yapay.

Ama kendisi doğala özdeş.

Bizim bir çiçekçi var, serada karanfil ve gül yetiştiriyor.

Satmadan önce üstlerine koku sıkıyor.

Doğala özdeş gül!

Zavallı bülbül!

Kayseri'nin en ünlü mantıcısına götürdüler, Kaşıkla diye bir yer.

'Yer' demek doğru değil, entegre tesis mübarek.

Bir kapıdan 80 kilo giren, diğer kapıdan 100 kilo çıkıyor.

"En iyi Kayseri mantısı burada"

Aldım iki kutu, eve getirdim koydum dondurucuya.

Bir ay sonra yemeğe kalktık, baktık mantı acılaşmış.

Niye ki? Et mi bozuldu?

Etin bozulması mümkün değil, çünkü et yerine soya kıyması kullanıyorlar, içinde et olan mantı neredeyse kalmadı.

Acılık içindeki azot gazından geliyor. Raf ömrü uzasın diye paketlenme aşamasında azotu basmışlar mantıya.

(Raif Uzkan)



Her hafta yaptığım gibi covid testimi yapmak üzere anlaşmalı özel laboratuara geldim. Online randevu aldığımı söyledim. Listeden ismimi bulup örneğimi aldı. İşlem tamam. Sonuç birazdan cep telefonuma sms olarak gelecek. Buraya kadar herşey yolunda.

Peki ya ben beyan ettiğim kişi değilsem nolacak ? Belki de vakti olmayan / hatta en kötü senaryoya göre hasta olduğunu bilen biri örnek vermem için yerine beni gönderdi?

Laboratuar ismi vermeyeceğim. Bugüne kadar bir çok farklı laboratuarda örnek verdim. Yarısından çoğunda kimlik sorulmadı.

Sizce bu testler göstermelik olmuyor mu bu durumda ?

(Gürcan Topukçu)



70den fazla köy, 1500 futbolcu.. Yatırım yapanlar, aylardır rüyasında sezonun başlamasını bekleyenler.. BTM 1 ve BTM 2.. ve başlayamama sebebi uçuş puanı biriktiren biri.. Köy gençliği artık kötü yola düşebilir.. Yapılacak eylemde yerimi alacağım. Hakkımızı nasıl aramamız gerekiyorsa sokaklara düşeceğim.. Spor Bakanlığını bile yapmadığınız bu dev camia, bu memleketin atar damarıdır.

(Berkem Korbay)



"Kıbrıs Cumhuriyeti" yurttaşlığı anlamında doğru bir adım atıldı.

Anne babası Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum olan çocuklara, dedesi Türkiye kökenli diye yurttaşlık vermemek insan hakları dışındaydı.

Bu ayıp giderildi.

Umarım bu süreç, özellikle karma evliliklerden doğan çocuklar ve adaya 74'ten sonra gelen insanların, burada doğan, çocuklarının çocuklarını da kapsayacak şekilde doğru ilerler.

Kıbrıs ülkesine dair aidiyet, bilinç, ortak yurt duygusu büyür.

(Cenk Mutluyakalı)