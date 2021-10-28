Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda geride kalan 1 yıllık görev süreniz boyunca ülkede geçirdiğiniz gün sayısı ile yurt dışında geçirdiğiniz gün sayısı karşılaştırdığınızda acaba hangisi daha fazla? Sanki yurt dışında daha fazla kaldınız gibi.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu üyesi olarak akaryakıt ve tüp gaz zammı ile ilgili önerinin altına imza atmamışsınız. Acaba bunun sebebi nedir? Eski bir maliyeci olarak bir bildiğiniz var herhalde.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, hafta sonu yapılacak olan UBP kurultayında tarafınızı belirlediniz mi? Yoksa tarafsız gibi görünmeyi tercih ediyorsunuz. Zira süreç oldukça yıkıcı ilerliyor.



Sn. Zorlu Töre, üç aday içinde en zayıf halka olarak görünmenize karşın, bir sürpriz yapabileceğiniz de konuşuluyor. Bol şanslar diliyoruz.



Sn. Tufan Erhürman, UBP kurultayı sonrasında belirlenecek erken seçim tarihine kadar kurulması muhtemel bir hükümette CTP olarak yer almayı düşünüyor musunuz?



Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak daha önce açıkladığınız tahminlerinizde sonbahar tahminleriniz neredeyse tutmuş gibi kış tahminleriniz ne yönde olacak? Birçok Avrupa meteoroloji ajansı bölgemizde kış aylarının biraz soğuk ve yağmurlu olacağını söylüyor.



