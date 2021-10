Sterlin 13'e dayandı... Hükümet yok; Hükümet kurma olasılığı da yok.

Meclis toplanamıyor... Sorunlar büyüyor... Peşi sıra zamlar kapıda... Zam yoksa bir süre sonra gaz da yok, tüp da yok, yakıt da yok hatta ve hatta elektrik de yok.

Bu seçim sistemi ile istikrar çıkmaz. Bu siyasi partiler yasası ile ahlaki çöküntü devam eder. Bu vergi sistemi ile bu ülke yürümez.

Kafa yoran var mı?

"Ben yorarım" dedi. Üstüne, "UBP- CTP oturup bu yasaları yapmalı, seçime öyle gidilmeli" dediğim için "statükocu" dedi.

Kim?

(Hüseyin Ekmekçi)





Seçim soruları-1:

Yerel Seçimler yaklaşmışken ve erken seçim de konuşulurken tüm siyasi partilere iki-üç soru sormak istiyorum. Memleketin koskocaman bir çöplüğe dönüştüğünü her halde inkar etmeyeceksiniz! Her taraf umursamaz insanların , şirketlerin, kurumların attığı çöplerle zibil dağlarına dönüşmüş. Biliyorum burası Norveç değil ama ona rağmen soruyorum. Çevrenin temiz tutulmasıyla ilgili bugüne kadar niye yeteri kadar birşey yapmadınız? Bundan sonra birşeyler yapmak niyetinde misiniz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yoksa burası Norveç değildir diye pislik kaderimiz mi?

(Mete Hatay)



Döviz yükseliyor ve biz her sabah biraz daha fakirleşiyoruz.

“Ama KKTC olarak biz ne yapabiliriz…” demek kolaycılıktır.

Mesele halka nefes aldıracak önlemleri muhalefet, sivil toplum ve ekonomik paydaşlar ile istişare ederek hemen şimdi hayata geçirmektir:

1- Kiralarda döviz kurunun bir süreliğine de olsa sabitlenmesi (Anayasada yeri var)

2- İthalatta antrepoya giriş tarihindeki döviz kuru baz alınarak gümrükleme yapılması.

3- Özellikle Temel tüketimde ancak bir çok tüketim maddesinde ve harcamada KDV indirimi.

(Ürün Solyalı)





CTP bu seçimde değil tek başına hükümet olmak, koalisyon ortağı olsa bile yapacağı bellidir ve nettir.

Önce ekonomik örgütler ile bir araya gelerek hazırlayacağı “Uzun Vadeli Kalkınma Eylem Planı”’nı Meclise götürüp muhalefetin de oylarıyla yasallaştıracak.

Böylece hem Türkiye ile yapılacak protokollerin konuları belli olacak, hem de hükümetler değişse bile projeler yarım kalmayacak.

Yapılacak yasalarla özellikle UBP’nin vatandaşlık, geçici işçi, geçici öğretmen, kırsal kesim arazileri, sanayi bölgesi arazileri, turizm konularını siyasi çıkar aracı olarak kullanmaları engellenecek.

Tüm bunlardan bugüne kadar haberiniz olmamışsa, okuduğunuz gazete ve takip ettiğiniz televizyon kanalını değiştirmenizi öneririm.

(Hüseyin Arca)



Ünlü işadamının, darp ve adam kaçırmadan yargılandığı mahkeme salonunda yaşananlar başka ülkede olsa polis genel müdürü görevden alınırdı.

Mahkemede, Polis, şikayetcinin şikayetini geri çektiğinin, tanıkların ifadeleri ile teyit edildiğini, ünlü iş adamının soruşturmaya etki edemeyeceği için teminata bağlanmasını talep eder..

Savcı ise tutuklu kalmasını gerektiğini mahkemeye aktarır...

Polisin, yukarıdakileri mahkemeye aktarırken, savcının ruh halini merak ediyorsunuzdur eminim...

Neyse uzun uzun anlatmaya gerek.. KKTC de AT izi ile İT izinin allem gallem olduğunu biliyorduk, bir kez daha bilgilerimizi tazeledik..

(Ediz Uzun)