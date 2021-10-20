Sn. Ersan Saner, seçim tarihi konusunda neden bir uzlaşı olmadığını açıkça kamuoyuyla paylaşmanızda fayda var. Zira erken seçim artık kaçınılmaz. Bu nedenle de tarih belirlemek için zaman kaybedilmemeli.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, anlaşılan çiftçiler alacaklarını almak için sizden umudu kesti ve Meclis’e giderek en azından bir baskı unsuru oluşturmaya çalışıyor.



Sn. Resmiye Canaltay, ülkemizin dışa açılan kapısı olan Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında durum ne? İnşallah bu yıl sonuna kadar herhalde yeni terminal binası hizmete girecek.



Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, çiftçi arkadaşlarınızla dünkü meclis ziyaretinizde istediğinizi alabildiniz mi? Yoksa yine söz verilerek sizi yollattılar mı?



Sn. Gürsel Uzun, partinizin ay sonu gerçekleştirilecek olan kurultayında sizce başkanı belirleyecek olan hangi ilçe olacak? Bu arada sosyal medyadan paylaşımlarınız dikkatle takip ediliyor.



Sn. Ercan İbrahimoğlu, bir Fenerbahçeli olarak geçtiğimiz akşam Trabzonspor deplasmanından aldığınız mağlubiyeti nasıl yorumluyorsunuz? Sizde hakemin takımınızı katlettiğini düşünenler arasındasınız herhalde.



