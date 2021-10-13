"Bulun 26'yı gelin devirin" diyor.

Bir tarafta emir kulu sağ...

Diğer tarafta ego'suna yenik düşmüş, bölük pörcük sol...

Eeee adam horozlanır tabii...

(Engin Arca)



Bu ülkede hiçbir iş yapmasan da siyasetin düşürüldüğü bu durumu izleyerek yorulabilin. Bıkabilin, tiksinebilin…

(Ahmet İlktaç)





Türkiye’nin ada yarısında kurduğu ‘tahakküm’ üzerinden bir varlık anlayışı ne acı…

Ya “istenmek” üzerinden…

Ya “istenmemek.”

Kendimiz olamamak, belirleyen, yöneten, eyleyen…

(Cenk Mutluyakalı)





UBP’nin tabanından merkeze mesaj

Ulusal Birlik Partisi’nin ilçe kongreleri ‘katılım açısından’ dikkat çekiciydi

Binleri aşan katılımlarla seçimler yapıldı.

Bu diğer partilerin olağan genel kurullarında da göremediğimiz bir görüntü

UBP’de parti tabanının dinamikleri sağlam.

Merkez bu mesajı iyi almalı, ona göre adım atmalı.

(Sefa Karahasan)



Sen oyna guzzum...sen oyna...........Henüz daha , parti başkanını seçemeyen, 4-5 kişinin aday olduğu , bir siyasi partiye.....başka bir partiden istifa edip ayrılıp da partinin 46’ncı yaş günü kutlamaları ile katılan, siyasilere güvenilebilir mi ? inanıla bilir mi ? Yarın, başka bir partiye uçup gitmeyecekleri ne malum..? Kişilikmiş, etikmiş, partiden partiye transfer konusunda yasa varmış, istifa sonrası hemen başka bir partiye katılmayı engelliyormuş......belirli bir süre geçmeliymiş.... Hepsi hikaye... dikkate alan yok... Kucaklaşmak , kutlamalar var... Halk ve seçmenler ne diyor, ne diyecekmiş....kimsenin umurunda da değil....

Biz, ister çalar, ister oynarız, ister kutlarız havası esmekte..... Öyleyse, bana da , sen oyna guzzumm, sen oyna...demek kalır... Bilmem, sizler ne düşünürsünüz....

(Özcan Özcanhan)







Bu ülkede siyaset yapma anlatışının tepeden tırnağa değişmesi gerekiyor. “Kamu kaynağını dağıt, Türkiye para verirse iktidarda kal, vermezse cehenneme dingil dingil hükümetleri” dönemi bitmeli. Bu anlayışı değiştirecek olan ise “farklı şeyler söyleyen siyasetçiler” olacak

Anlamsız, topluma bir şey kazandırmayan sloganlar üzerinden ilerliyor siyaset. Seçmen de buna ayak uyduruyor. “Yeni şeyler söylemekten” öte, “yeni şeyler” yapacak anlayışlara ihtiyacımız var. Bu ülkenin “yönetilmesi gerekiyor” ama buna kafa yoran yok

Seçim yasasından başlayarak, anayasada değişiklik yapılabilecek adımlarla devam eden, adil vergi sistemini kurabilecek, siyaseti sloganlardan arındırıp, iş yapabilecek bir kamu yapısını kurma cesareti olan siyasi bir yaklaşım kaçınılmazdır

Elbette bunu toplum da istemeli. Usanmadık mı? Hakkımızın yenmesinden? Vatandaşı, seçmeni, kapı önünde, “ağzına bir parmak bal çalınacak” diye bekletmekten usanmadı mı siyasi anlayışlar… Yoksa, slogan atmak kolay. Atarsın sloganı, “ne iyi söz söyledi” derler ama bir şey değişmez

(Hüseyin Ekmekçi)





