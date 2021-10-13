Sn. Ersin Tatar, partiniz Ulusal Birlik Partisi’nin ay sonu yapılacak olan kurultayında sizce kim yarışı önde bitirecek? Bu arada Meclis Genel Kurulu’nun toplanabilmesi için devreye girerek partiler arasında bir uzlaşı sağlamanızda fayda var.



Sn. Erhan Arıklı, partinizin bugün yapacağı parti meclisi toplantısında herhalde konuların başında hükümetten çekilmek var. Zira bu gidişat partinizin aleyhine gidiyor gibi.



Sn. Olgun Amcaoğlu, bize ulaşan bilgilere göre, okullarda görülen pozitif vakalar nedeniyle sınıf olarak okula gelinmemesine karşın derslerinde online yapılmaması söz konusuymuş. Bu konuya bir el atmanızda fayda var diyoruz.



Sn. Resmiye Canaltay, ülkemizde artık hızlı internet için ne yapılması gerekiyorsa hemen yapılması şart. Zira öğrencilerin de ülkeye gelmeye başlamasıyla internet hızı adeta sürünmeye başladı.



Sn. Levent Kutay, Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan haberlerin dili ile ilgili yaptınız sert eleştirilere katılmamak mümkün değil. Son zamanlarda kullanılan kurumsal üslup bir devlet üslubu olarak kullanılamaz.



Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediyesi olarak yıllardır bölgenizde hayvan kesimi yapan ve vergisini ödemeyen bir şirkete başlattığınız hukuki süreç sonucunda dün itibariyle şirketin 142 bin TL ödeme yapması belediyeniz adına çok güzel bir gelişme. Hayırlısı olsun.

