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Sn. Ersan Saner, kamuoyunda dolaşan iddialara göre, Türkiye’de yaz aylarında yaşanan yangın felaketine ülkemizden maddi destek için toplanan 17 Milyon TL’lik maddi katkı olarak Türkiye’ye iletilen çek boş çıkmış. İnşallah bu sadece bir iddiadır.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkemize gelen öğrencilere fahiş fiyatlardan ev kiralandığı haberlerini dillendirmişsiniz. Eğer böyle bir olay söz konusuysa bunun için gereken işlemin başlatılması gerek.
 
Sn. Koral Çağman, Bakanlığınıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’nde müdür muavinliği kadrosuna daire içinden değil de başka yerden vekalet verilmesi için alınan karara tepki gösterildi. Bizce de yıllardır orada çalışan kişilere bu yapılabilecek en büyük hakaret.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa Sanayi Bölgesi içinde bulunan Jeoloji Dairesi’ne ait alanın Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı tarafından el konulmak istenmesi nedeniyle aranız açılmış. Bu konu fazla uzamadan çözmeniz dileğiyle.
 
Sn. Cemil Sarıçizmeli, yaklaşık 8 günlük çadır eyleminizin sonucunda Şehircilik ve Planlama Dairesi’nden ‘Birleşik Kurulun’ toplanması çağrısıyla ilgili yazıyı almışsınız. Umarız Birleşik Kurul toplantısı istekleriniz doğrultusunda kararlar alır.
 
Sn. Hüseyin Karavezirler, Cihangir takımı olarak ilk üç haftada 7 puan toplayan teknik kadroyla yolların ayrılmasına pek anlam veremedik. Bu arada yeni teknik heyetinizin de başarılı olacağını düşünüyoruz. Hayırlısı olsun.
 
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