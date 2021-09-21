

Hükümet arasındaki kriz derinleşiyor. Bağımsız vekiller nereden aday olacakları derdinde, Bertan Zaroğlu yasaya rağmen parti kurup Başkan olmuş, Serdar Denktaş ortada yok, DP kendi halinde, UBP YDP’yi, YDP ise UBP’yi tartaklama derdine düşmüş bile

Nasıl mı? Bir süredir Erhan Arıklı/ KıbTek ilişkisi UBP’nin gündeminde. UBP’li bakanlar, bakanlar kurulunda “evet” dedikleri ihalesiz yakıt alımlarına dışarıda karşı çıktı. Başbakan da dahil. KıbTek rahatsızlığı giderek artarken, bu kez karşı atak YDP’den geldi

Tek tabanca Erhan Arıklı, Sayıştay’ın da rapor aşamasına geldiği KıbTek’te iyice köşeye sıkışmış durumda. Bakınız, çaldı demiyorum, rüşvet yedi demiyorum. Ama kötü yönetti. KıbTek tabutuna son çiviyi çaktı. Sayıştay, ihalesiz alımlarda ciddi ihmaller tespit etti

Erhan Arıklı, “ihalesiz alım” ve “ihmal” üzerinden kendisini hedef alan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’e Pandemi ihaleleri üzerinden yanıt verdi. Erhan Arıklı, PCR ve antijen kit ihalelerinin araştırılmasını istedi, şaibeye dikkat çekti

Yeni dönem böyle geçecek. Herkes birbirini suçlayacak, seçim kampanyalarını “o pis ben temiz” üzerine kuracak. Çakacak, yapacak, gürleyecek, ama vatandaşa da dirhem hizmet vermeyecek. Erhan Arıklı UBP’yi aynı silahla vurmaya başladı bile

(Hüseyin Ekmekçi)





Müjdeli Külliye'nin mimarı Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai olarak vatandaş yapılmış...

Doktorların yapıldığını görmüştüm "ihtiyaca" binaen...

Önümüzde avukatlar, mühendisler, eczacılar, öğretmenler, memurlar, işçiler ve daha sayamadıklarım...

Azınlık hükümeti yaranmak için hızını alamazsa bu dönemde yerlerine Bakanlar- Başbakanlar da...

(Ürün Solyalı)





Yeni yayın döneminde, 'Basın Odası' BRT'de pek tabii ki olmayacak.

Siz, bu dönemde, olmasını mı beklerdiniz?

Elbette kurumsal tercihlere saygı duyuyor, ancak, üzülüyoruz; çünkü 7 senelik bir emek var ortada, bir sinerji, bir çok seslilik.

Çok fazla soruyorsunuz, “ne zaman başlıyor” diye, o nedenle paylaşmak istedim.

Umarım bu programı, farklı bir mecrada yeniden yapacak heves, imkan, motivasyon olur bizlerde…

Olmazsa da yine medyadayız.

Sesinize, sesimize ve çok sesliliğe sahip çıkınız a dostlar!

(Cenk Mutluyakalı)





Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te bugüne kadar vatandaşın parasının nasıl ve kimlere peşkeş çekildiğini ısbat ettiğin için, 38.8 dolara mal olan fuel-oil i bugün itibari ve bundan sonra 33,23 dolara nasıl getirilebileceğini halkımıza uygulamalı ısbat ettiğin için bu memlekette yaşayan bir vatandaş olarak sana teşekkür ederim.... Bazılarının bacadan değil başka yerden gara duman çıkacak....

(Tamer Karakaşlı)





Memlekete acilen Cumhurbaşkanlığı külliyesi lazımdı! Memlekette mimar da kalmamıştı! Bu iş için istişare edebileceğiniz bir Mimarlar Odası zaten yoktu! Onun için mecburen bir an önce külliye mimarına vatandaşlık verdiniz!

Ortada hükumet yok. Meclis'in itibarını yerle bir ettiniz. Yargının itibarını zedelemek için elinizden geleni yaptınız. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının itibarıyla oynamaya devam ediyorsunuz. Bu halkın kurumsal yapısını sıfırlamaya ant mı içtiniz?!!

(Tufan Ehürman)

