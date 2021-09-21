Sn. Olgun Amcaoğlu, okullarda yeni eğitim yılının ilk haftası geride kalırken, çok az sayıda öğrencinin Covid-19’a yakalanması olumlu bir gelişme. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu durum ayni şekilde devam eder ve yüz yüze eğitim kesintiye uğramaz.



Sn. Resmiye Canaltay, dünyada şu anda 3G kullanan ülke sayısı iki elin parmaklarını bulmuyor. Bizim gibi ufak ülkelerde 4,5 G çoktan kurulmasına karşın biz halen daha 3G ile uğraşıyoruz. Bizce artık bu sorun bitmeli.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 1960 Anayasasına dönüş önerisini BM’ye sunmasına ne diyorsunuz? Anastasiadis herhalde kıskaçtan kurtulmak için böyle bir yol seçmiş mi diyorsunuz?



Sn. Halis Üresin, dün yapılan yakıt ihalesi sırasında yaşadığınız gerilim oldukça dikkat çekiciydi. Görevinizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için bir kez daha takdir aldınız.



Sn. Turgay Deniz, başınız sağolsun. Anneniz merhume Ayten Deniz’i dün son yolculuğuna uğurladınız. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun. Sizlere de Allah sabır versin.



Sn. Dr. Erol Uçaner, vaka sayılarındaki gerileme herhalde Acil Durum Hastanesi için bir nefes alma fırsatı olmuştur. Bu arada bu gerileme daha ne kadar böyle devam eder dersiniz?

